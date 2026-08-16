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Goles de Michael Hoyos para doblete en Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El delantero argentino debutó como goleador en el cuadro cervecero y de un certero cabezazo amplió diferencias ante Sport Huancayo

El delantero volvió a aparecer de cabeza por el segundo palo y concretó el tercero de los 'celestes' - Crédito: L1MAX.
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Si faltaba un gol para casi sentenciar el duelo entre Sporting Cristal y Sport Huancayo por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, pues el volante argentino Michael Hoyos puso la cabeza para colocar el parcial 3-1 y colocar al equipo celeste en los primeros lugares de la tabla de posiciones del segundo torneo del año.

Corría el minuto 73, cuando Yoshimar Yotún hizo efectivo un tiro libre cerca del área huancaína. Y cuando todos pensaban que remataría de manera directa al arco, el talentoso mediocmapista prefirió tocarla como con un guante de seda para meter un centro preciso para la llegada de Hoyos e hiciera de explotar de alegría al Extremo Celeste en el Alberto Gallardo.

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Momentos de angustia

Sin embargo, más allá de la alegría desatada en el recinto cervecero, la duda y la angustia encontraron un momento para instalarse, aunque tan solo un momento.

Ocurre que el gol de Hoyos dejó un halo de duda, ya que en las primeras repeticiones daban la impresión de la existencia de un off side, aunque muy finito. Después de un par de minutos de revisión por parte del VAR, el juez principal Junior Rivera finalmente confirmó que el tanto era válido

También abrió la cuenta

Pero ese solo fue el segundo gol de su cuenta personal. Minutos antes ya había roto el maleficio y había marcado su primer gol en la Liga 1 con camiseta de Sporting Cristal a los 11 minutos

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La jugada del 1-0 nació en un contragolpe que condujo Leandro Sosa con apoyo de Yoshimar Yotún y una conexión rápida con Juan Manuel Cuesta. Tras una acción que terminó en tiro de esquina, Santiago González ejecutó el centro y la pelota llegó a Hoyos, que intentó cabecear y terminó impactando con el hombro para vencer al arquero Ángel Zamudio.

El atacante, de 35 años, ya había marcado la ambición del plantel para el Clausura: “Queremos que el hincha se ilusione. Vamos partido a partido”. También advirtió sobre la paridad del campeonato: “Todos los equipos buscan lo mismo y solo uno lo puede lograr, pero nosotros estamos totalmente enfocados en salir campeones”.

El mejor del partido

Y a pesar que Rafael Lutiger marcó el cuarto tanto, para la trasmisión oficial del partido, la actuación de Michael Hoyos fue superlativa y fue considerado el mejor jugador del partido.

Un aliciente que le servirá para lo que resta del Clausura, un torneo que Sporting Cristal está obligado a ganar para forzar una final con Alianza Lima (ganador del Apertura) y definir el título de campeón nacional a final de la temporada

Los dos tantos marcados por Hoyos esta mañana son los primeros que el atacante marca con la camiseta “celeste”: necesitó siete partidos entre Liga 1 y Copa Sudamericana para anotar desde su debut, que fue el 17 de julio en el triunfo 1-0 sobre Deportivo Garcilaso. En este encuentro, el técnico Roberto Mosquera lo alineó junto a Hernán Barcos en el ataque, una variante respecto de sus esquemas habituales con un solo centrodelantero.

De igual manera, sus correctas actuaciones se ven reflejadas en sus estadísticas ya que hasta el momento no registra ni una sola tarjeta amarrilla o roja. Por último, el rubro asistencia sigue en cero.

Tras un centro preciso, Michael Hoyos apareció por el segundo palo para empujar la pelota y marcar su primer gol con la camiseta de Sporting Cristal, desatando la locura en el Estadio Alberto Gallardo. - Liga 1 Max

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