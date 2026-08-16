Más de 100 municipios no ejecutaron su presupuesto para afrontar El Niño, según la Contraloría

Composición: Infobae Perú

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La Contraloría advirtió que la prevención ante el fenómeno El Niño sigue retrasada en cientos de municipios y en varios gobiernos regionales y entidades nacionales. Según la entidad, 109 municipalidades no ejecutaron nada del presupuesto y otras 208 avanzan por debajo del 40%, pese al riesgo de lluvias fuertes hasta febrero de 2027.

En Lambayeque, la Contraloría detectó que al menos 17 municipalidades distritales habían ejecutado menos del 49% de sus recursos, una situación que expone a más de 1.382.000 pobladores. Entre los casos señalados figuran Santa Rosa, Eten y Chóchope, con 0% de avance; Tumán, con 0,5%; Saña, con 5,6%; Lagunas, con 8,9%; y Chiclayo, con 30,3%.

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Luis Castillo, gerente de control de Servicios Públicos Básicos, dijo en RPP que el problema no es la ausencia de fondos, sino la falta de uso de herramientas ya previstas en la Ley de Presupuesto para orientar recursos a la etapa previa al desastre. “Ese es un gran problema. ¿Y dónde está la plata? En las cuentas. ¿Dónde están los recursos? ‘No los hemos ejecutado’. Entonces, eso sí nos preocupa”, afirmó.

La Contraloría ubica el mayor atraso en la etapa que debía reducir daños

Hasta el 31 de julio, la entidad de control identificó 317 gobiernos locales con una ejecución inferior al 40% en proyectos destinados a reducir la vulnerabilidad ante El Niño. De ese total, 109 no habían usado un solo porcentaje del presupuesto.

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Según el último comunicado de ENFEN, la región Niño 1+2 continuaría bajo condiciones de El Niño Costero hasta el verano de 2027. Foto: Norte Sostenible

La distribución del 0% abarca 12 provincias de Áncash, con 17 municipios; 10 distritos de San Martín; y 10 distritos de La Libertad. También aparecen Arequipa con ocho, Ayacucho con siete, Cajamarca con siete, Huancavelica con ocho, Huánuco con uno, Ica con uno, Junín con seis, Lambayeque con cuatro, Lima con ocho, Loreto con cinco, Piura con nueve, Tacna con uno y Tumbes con uno.

Las otras 208 municipalidades se ubican entre 0,01% y 40% de ejecución. En el nivel distrital, la mayor concentración corresponde a Cajamarca con 19, Piura con 18, Ayacucho con 15, Huancavelica con 13, Lambayeque con 12 y Huánuco con 11; en el nivel provincial, destacan Amazonas y Junín con cuatro cada una, seguidas por Áncash, Lima, Loreto, Piura y Huánuco con tres.

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Castillo explicó que el esquema presupuestal contempla “tres momentos importantes” frente al avance del fenómeno y remarcó que la prevención es la primera etapa. Según indicó, la norma permitía a gobiernos locales y regionales hacer modificaciones de hasta 20% para redirigir recursos, pero esa posibilidad no se tradujo en intervenciones.

Rezago se produce por una lógica de “espera”

El dato aumenta fuera del ámbito local. Nueve gobiernos regionales también registran una ejecución menor al 40% y varias entidades del Gobierno nacional, entre ellas el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional de Defensa Civil y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, arrastran el mismo retraso, según informó la Contraloría.

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En la entrevista, el funcionario describió una respuesta institucional que, a su juicio, sigue condicionada a la declaración formal de crisis. “Lastimosamente, en ese proceso [responden:] ‘todavía no está la emergencia’. Eso es grave porque las autoridades tienen que comprender. Creo que, desde el Senamhi, Cenepred y otras entidades técnicas que vienen trabajando en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), nos estamos preocupando. Es más, la misma Contraloría se ha comprado el pleito en el cual la prevención es clave para reducir daños”, señaló.

Castillo sostuvo que la demora no es un asunto administrativo aislado, sino un factor que eleva el costo posterior de la respuesta. “Los recursos públicos que se orientan a la prevención van a permitir mitigar los gastos en la respuesta”, dijo.

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Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad siguen sin sistema de drenaje fluvial

La alerta de la Contraloría no se limita a la ejecución presupuestal. Castillo aseguró que, tras el seguimiento realizado por la entidad, varias de las zonas más expuestas continúan sin infraestructura básica para manejar lluvias intensas.

“Es un tema que la Contraloría ha ido acompañando, y hoy en día, cuando se ha hecho las consultas […], no hemos logrado tener un sistema de drenaje. Las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, hoy en día, no tienen un sistema fluvial”, alertó.

Foto: Andina

El vocero añadió que la Municipalidad Provincial de Piura construye una obra para captar lluvias, pero diferenció ese avance del proyecto originalmente planteado por la Autoridad Nacional de Infraestructura. Según precisó, esa iniciativa “a la fecha se encuentra aún en estudios técnicos” y agregó que “el mismo río Rímac se encuentra a nivel de estudios”.

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Los almacenes municipales carecen de equipos para la primera respuesta

La Contraloría también reportó deficiencias en la capacidad de reacción inmediata de los gobiernos locales. El hallazgo apunta a los almacenes que deberían sostener la primera atención en caso de desastre.

“La Contraloría también ha ido a visitar los almacenes y ahí es donde viene el gran problema. Sabemos que los almacenes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) son la última respuesta y cuentan con equipamientos para dar la respuesta a nivel nacional, pero la primera respuesta es responsabilidad de los gobiernos locales. [Sus almacenes] no están equipados”, puntualizó.