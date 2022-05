You Salsa: ¿Quién es Jean Pierre Puppi, acusado de agredir a la madre de sus hijas?

Jean Pierre Puppi, vocalista de You Salsa. Foto: Instagram

El salsero Jean Pierre Puppi, vocalista de la orquesta salsera You Salsa, se encuentra en el ojo de la tormenta luego que la madre de sus pequeñas, Dayanna Lavado, lo denunciara por agresión física y maltrato psicológico. La joven hizo esta terrible acusación en el programa de Magaly Medina.

Pero ¿quién es este joven y por qué ha causado tanto revuelo la denuncia? Aquí te contamos un poco más de su carrera como cantante y con quiénes ha trabajado en el campo de la música.

TRAYECTORIA EN LA SALSA

Jean Pierre Puppi es un joven de 24 años y es de Barrios Altos. Se ha hecho conocido por ser una de las voces principales de You Salsa, reconocida orquesta de salsa peruana. Actualmente canta junto con la cantante trujillana Mariel Salazar, pero tres años atrás estuvo compartiendo escena en la misma agrupación con la intérprete Amy Gutiérrez.

Con ella lanzó los temas ‘No te contaron mal’, ‘Cómo se perdona’ y ‘Duro y Suave’, canciones que lanzaron al estrellato al dúo musical, luego de ello la cantante chalaca Amy Gutiérrez se retiró del grupo para formar su carrera como solista.

Amy Gutiérrez y Jean Pierre Puppi, cantante de You Salsa. Foto: Instagram

Desde muy pequeño, Jean Pierre Puppi se ha dedicado a la música. A los 12 años trabajó como cantante en diferentes orquestas nacionales de salsa, una de ella fue N’Samble, donde estuvo tres años.

También no ha dudado en subir a los micros a cantar y llevar el sustento a su casa, ya que a los 15 años fue papá de su primera hija y necesitaba dinero para comprar leche y pañales.

El cantante tiene cinco hijos, tres de su primer compromiso y dos pequeñas de Dayanna Lavado, quien lo ha denunciado en televisión por maltrato físico y psicológico. Además, ha declarado que aún mantenía una relación con Jean Pierre Puppi cuando fue captado en una situación cariñosa con Chris Soifer, hermana de Michelle Soifer.

Chris Soifer es captada besándose con Jean Pierre Puppi, cantante de You Salsa

COMPARTIÓ ESCENARIO CON MARCO LLUNAS

También ha cantado con figuras grandes de la música internacional, tales como Marco LLunas, con quién ‘You Salsa’ realizó una colaboración y lanzó ‘Sentir’, pieza original del cantante español en versión balada.

Además, el peruano-estadunidense Tony Succar, ganador de dos Grammy Latino, colaboró con ellos en la producción musical de la canción ¿Y ahora qué hacemos?. Actualmente esta canción registra más de 2 millones de vistas en su cuenta oficial de Youtube de la agrupación You Salsa.

Lamentablemente todo este gran trabajo musical se ha visto empañado por la denuncia que Dayanna Lavado realizó en el programa de Magaly Tv La Firme, el jueves 26 de mayo. Ella mostró imágenes donde tenía los labios partidos por el maltrato que recibió de Jean Pierre Puppi.

Cantante Marco Llunas y Jean Pierre Puppi de You Salsa. Foto: Instagram.

DENUNCIA POR LA MADRE DE SUS HIJAS

De acuerdo al reportaje que presentó el programa de Magaly Medina, todo sucedió cuando la joven acudió a la casa del cantante de la orquesta You Salsa. Es aquí cuando el salsero le pide a su expareja que haga dormir a sus hijas para luego seguir disfrutando de la reunión familiar.

Sin embargo, de acuerdo a la víctima, la intención que tenía Jean Pierre Puppi era pedirle su celular para revisarlo, ya que tenía la intención de retomar su relación y quería confirmar que no estaba saliendo con nadie en ese momento. Al descubrir que la mamá de sus hijas tenía una conversación con un amigo, él empezó a insultarla y posteriormente agredirla.

“No quería que me le acerque, me dijo ‘tú hablas con otros patas y me dices que estás enamorada’ (...) Yo le dije que no me quiero ilusionar de nuevo contigo”, relató Dayanna al programa, indicando que el cantante le propinó tres golpes como parte del forcejeo.

Asimismo, detalló que no es la primera vez que es golpeada por el salsero, pues cuando se encontraba embarazada de ocho meses, el cantante de You Salsa también tuvo una actitud bastante agresiva con ella cuando le pidió que abandone su casa.

NIEGA AGRESIÓN

Tras darse a conocer la denuncia, Jean Pierre Puppi se pronunció en el programa de ATV y rechazó todas las acusaciones que pesan en su contra, señalando que en ningún momento le propinó algún golpe a su expareja, sino que fue una reacción debido a que ella le estaba ‘apretando’ los genitales.

“Si yo la hubiera querido pegar, ¿crees que solamente le voy a hacer eso? Todo es mentira. Lo que ella está diciendo es mentira (...) Yo le quité el celular que yo compré porque ví que tenía mensajes de amistades mías”, dijo.

Luego de esto, ambos aparecieron en el programa Magaly Tv: La Firme para rectificar su versión de los hechos. “Yo no entiendo por qué ella habla mal de mí a todo el mundo, se burla de mí”, dijo en reiteradas ocasiones.

Dayanna Lavado aseguró que el salsero la golpeó luego de pedirle que le devuelva su celular. El cantante niega la agresión y asegura que fue una reacción.

