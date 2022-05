Jean Pierre Puppi, de You Salsa, es acusado de agredir a su expareja

Jean Pierre Puppi fue denunciado por su expareja. (Foto: Captura de ATV)

El salsero Jean Pierre Puppi se encuentra envuelto en una escándalo de agresión. Su expareja y madre de sus dos hijas Dayanna Lavado lo denunció por violencia física y psicológica. Ambos estuvieron en el set de Magaly Tv: La firme para contar su versión de los hechos.

De acuerdo al reportaje que presentó el programa de Magaly Medina, todo sucedió cuando la joven acudió a la casa del cantante de la orquesta de You Salsa. Debido a que se encontraba con sus pequeñas, el salsero le pidió que haga dormir a sus hijas para luego seguir disfrutando de la reunión familiar.

Sin embargo, de acuerdo a la víctima, la intención que tenía Jean Pierre Puppi era pedirle su celular para revisarlo, pues tenía la intención de retomar su relación y quería confirmar que no estaba saliendo con nadie en ese momento. Al descubrir que la mamá de sus hijas tenía una conversación con una amigo, él empieza a insultar para luego agredirla.

“ No quería que me le acerque, me dijo ‘tú hablas con otros patas y me dices que estás enamorada’ (...) Yo le dije que no me quiero ilusionar de nuevo contigo”, relató Dayanna al programa, tras lo cual indicó que este le propinó tres golpes como parte del forcejeo.

Asimismo, detalló que no es la primera vez que es golpeada por el salsero, pues cuando se encontraba embarazada de ocho meses, el cantante de You Salsa también tuvo una actitud bastante agresiva con ella cuando le pidió que abandone su casa.

NIEGA AGRESIÓN

Tras darse a conocer la denuncia, Jean Pierre Puppi se pronunció y rechazó todas las acusaciones que pesan en su contra, señalando que en ningún momento le propinó algún golpe a su expareja, sino que una una reacción debido a que ella le estaba ‘apretando’ los genitales.

“ Si yo la hubiera querido pegar, ¿crees que solamente le voy a hacer eso? Todo es mentira. Lo que ella está diciendo es mentira (...) Yo le quité el celular que yo compré porque ví que tenía mensajes de amistades mías ”, dijo.

Luego de esto, ambos aparecieron en el programa Magaly Tv: La firme para rectificar su versión de los hechos. “Yo no entiendo por qué ella habla mal de mí a todo el mundo, se burla de mí”, dijo en reiteradas ocasiones.

Magaly Medina interrumpió a Jean Pierre Puppi y le dijo que no le creía nada de lo que había señalado, precisando que para ella todo lo que mencionó era mentira y que esa era la postura que muchos agresores tomaban.

Asimismo, la abogada de la joven se hizo presente, indicando que cuando realizaron la denuncia, el salsero desapareció por completo para no ir a la comisaría y ser procesado por el delito de violencia contra la mujer.

Dayanna Lavado aseguró que el salsero la golpeó luego de pedirle que le devuelva su celular. El cantante niega la agresión y asegura que fue una reacción.

