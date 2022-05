Katy Jara explica por qué dejó los escenarios y se viste diferente: “Empecé a seguir a Cristo”

Katy Jara se aleja de la TV tras conocer la palabra de Dios. (Foto: Instagram)

Tras estar desaparecida por varios meses de la televisión, Katy Jara decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram. La cantante explicó por qué está alejada del mundo artístico. Esto ante la constantes preguntas de sus seguidores.

Como se recuerda, hace unos meses, la cantante decidió retirarse de la conducción de “Domingos de fiesta”, programa de TV Perú que la acogió por muchos años. ¿Cuál fue la razón? La joven indicó que está entregada a cristianismo.

“Muchas personas me han estado preguntando por qué ya no estoy cantando, por qué ya no estoy en la TV, por qué ha cambiado mi manera de vestir, que me ven distinta, que ya no soy la misma, entre otros cuestionamientos”, inició.

“Lo cierto es que llevo cinco meses, aproximadamente, de estar apartada de muchas cosas. No solo de los conciertos de cumbia y de la televisión, sino también de otros factores y situaciones que, entendí, no sumaban en mi vida de manera positiva”, acotó.

Es ahí donde la joven señala que la razón de alejarse del mundo artístico es porque conoció la palabra de Dios.

“Algunos meses atrás conocí la palabra de Dios, empecé a congregarme, llevar un discipulado, y poco a poco mi vida fue cambiando. Empecé a entender que muchas cosas de las que hacía no estaban bien, pero igual seguía dentro de ellas porque eran parte en ese momento de mi trabajo como artista”, señaló.

Katy Jara hace anunció en Instagram. (Foto: Instagram)

KATY JARA CONFIESA QUE YA NO SE SIENTÍA FELIZ

Katy Jara indicó también que llegó un momento en que ya no se sentía feliz, es por ello que decidió dar un cambio radical a su vida.

“Llegó un punto de mi vida que estas cosas ya no me hacían feliz, empecé a sentirme vacía y sin sentido. Y es que cuando conoces a Cristo ya nada es igual, quieres apartarte de lo que pueda alejarte de El Señor. En ese contexto, decidí dejar todo para empezar a seguir a Cristo y que mi vida dependa únicamente de él”, se puede leer.

La joven señaló que hoy en día su vida es distinta. Tras bautizarse a sus 37 años, siente que su corazón pertenece a Cristo.

“Hoy mi vida es distinta, Dios está presente en cada momento, en cada circunstancia, buena o mala, pero él siempre esta allí. Recibí a Cristo en mi corazón y me bauticé en su nombre poderoso. Hoy mi vida le pertenece solo él”, concluyó.

CIELO TORRES REEMPLAZÓ A KATY JARA EN TV PERÚ

Como se recuerda, Cielo Torres asumió la conducción de “Domingos de fiesta”, luego que Katy Jara decidiera dar un paso al costado. La cantante era imagen del programa de TV Perú desde hace 8 años.

“Estoy muy contenta, porque será mi debut en la conducción de un programa en televisión nacional. Además, seguiré ligada a la música, y es algo que me gusta. Asumo este reto para demostrar que soy multifacética y llevar alegría a las familias”, señaló por su parte Cielo Torres, quien hace caso omiso a las comparaciones con Jara.

