“BLACKPINK: la película” llegará en pocos días a Disney+ y este es el tráiler oficial

La banda femenina de K-Pop celebró su quinto aniversario con esta producción documental que ahora se podrá ver a través de Disney Plus.

En agosto del año pasado, BLACKPINK: la película se lanzó en cines de Corea del Sur y también llegó a las salas de Latinoamérica. La película documental se filmó en homenaje del quinto aniversario del grupo conformado por Lisa, Rosé, Jennie y Jisoo, y se recopilan imágenes nunca antes vistas del debut de las cantantes, entrevistas exclusivas y los detrás de escenas de sus conciertos.

Después del éxito que recibió en su proyección en más de 100 países, la producción llegará al catálogo de Disney+ el próximo miércoles 16 de febrero . “Más de cinco años después, ellas siguen entregando todo el corazón. Blinks, celebramos con ustedes”, escribió la plataforma tras compartir el tráiler en sus canales oficiales.

Mira el póster oficial de "BLACKPINK: la película". (Disney+)

Dirigida por Oh Yoon-dong y Jung Su-yee, esta cinta forma parte de 4+1 Project, una serie de eventos que organizó YG Entertainment (la discográfica de BLACKPINK) en conmemoración de sus cinco años en la música. Se anunció por sorpresa en junio de 2021 que la banda femenina lanzaría diversas actividades para sus fans en el mundo para celebrar este aniversario de su debut que ocurrió el 8 de agosto de 2016. A poco de cumplir seis años, los aficionados del K-Pop podrán revivir la fiesta al ritmo de sus hits sin salir de casa.

Rosé, Jennie, Jisoo y Lisa conforman la agrupación femenina de K-Pop. (EFE/ETIENNE LAURENT)

BLACKPINK y la fórmula detrás del éxito mundial

¿Qué hace tan especial a BLACKPINK frente a otras agrupaciones de pop coreano? Cuando se conformó la banda, se optaron por elegir solo cuatro integrantes y dos de ellas con orígenes fuera de Correa del Sur. La formación oficial quedó de la siguiente manera: Kim Ji-soo (Jisoo), Kim Jennie (Jennie), Rosseane Park (Rosé) y Lalisa Manoban (Lisa) ; esta última es originaria de Tailandia, mientras que, Rosé es neozelandesa de origen coreano.

En Blackpink: Light Up the Sky, el documental de Netflix estrenado en 2020, se profundizó en la fórmula del éxito mundial de estas jóvenes cantantes. La idea principal se resume en cómo el cuarteto se complementa y ninguna quiere sobresalir por encima de sus compañeras, de hecho, cada una de ellas tienen un gusto especial por una faceta artística (ya sea el canto o el baile) y procura que sea un aporte para el grupo.

Tras el lanzamiento de The Album, las integrantes de BLACKPINK se convirtieron en la primera banda femenina de K-Pop en vender un millón de discos. “How You Like That”, “Lovesick Girls”, “Ice Cream” (la colaboración con Selena Gomez) y más éxitos musicales se pueden escuchar en este primer álbum que inauguró una era para las nuevas reinas del K-Pop.

