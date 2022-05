Esto es Guerra: los ‘guerreros’ respaldan a Anthony Aranda y rechazan a Gino Assereto

Anthony Aranda es respaldado por su equipo. (Foto: Captura de América Tv)

Aunque Melissa Paredes no atraviesa su mejor momento, a Anthony Aranda sí le va bien. Y es que el equipo de los ‘guerreros’ no dudó en darle su total respaldo ante una eventual eliminación en Esto es Guerra. Pese a que no tuvo un buen inicio de temporada, su buen rendimiento y las ganas que tiene de competir han sido suficiente para que lo ‘blinden’.

Como se recuerda, el ingreso del bailarín fue una de las sorpresas que tuvo el reality, pues durante varias semanas estuvo involucrado en un verdadero escándalo luego de ser acusado de meterse en el matrimonio de la exconductora de América Hoy y Rodrigo Cuba.

Sin embargo, al poco tiempo de estar en competencia, se lesionó y tuvo que alejarse del programa, pero con la promesa que volvería pronto. Durante el tiempo que estuvo ausente, fue reemplazado por Gino Assereto, un competidor histórico del reality.

Cuando superó su lesión y al fin pudo regresar, la producción del programa señaló que Anthony Aranda y Gino Assereto debían de enfrentarse en un circuito extremo para definir su permanencia en EEG.

El tiempo pasó y este reto nunca se dio, al punto que Johanna San Miguel aceptó al bailarín en su equipo. Es así que cuando la producción le consultó al equipo de los ‘guerreros’ si mantendrían a Anthony Aranda entre sus filas, ellos no dudaron en decir que sí.

Muchos de ellos resaltaron las ganas de competir que tiene la pareja de Melissa Paredes y todo el esfuerzo que hace para convertirse en uno de los mejores del programa. Al escuchar estas palabras, el bailarín no dudó en afirmar que quería quedarse con los ‘guerreros’.

Al escuchar la opinión de sus compañeros, Gino Assereto señaló que los ‘guerreros’ se conforman con ‘poco’ por querer a Anthony Aranda. De inmediato, el coreógrafo no dudó en responderle al popular ‘Tiburón’, señalando que seguirá entrenando para ganarle en las competencias.

De otro lado, el equipo de los ‘combatientes’ confesó que su tuvieron que eliminar a alguien de Esto es Guerra no dudarían en elegir a la pareja de Melissa Paredes, esto pese a que en un inicio formó parte de su equipo.

Lo quieren en EEG. Anthony Aranda recibe el respaldo de sus compañeros ante una eventual salida del reality.

ANTHONY ARANDA SE ENFRENTA A GINO ASSERETO

Anthony Aranda no le teme a nadie en EEG y le respondió fuerte y claro a Gino Assereto en una de las competencias. “ Papi tranquilo, acabo de venir de una lesión. Si tú te sientes confiado porque yo acabo de venir de una lesión, entonces estás bien bajo para ser antiguo ”, le dijo.

Al escuchar estas palabras, la expareja de Jazmín Pinedo tampoco se quedó de brazos cruzados y habló. “Desde que estás aquí es porque estás bien. Que te quieras escudar en tu lesión, es cosa tuya, pero yo te veo bien, te veo bailando. Yo lo veo bien”, sentenció.

