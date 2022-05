Betssy Chávez acepta censura del Congreso: “Me han extrañado demasiado en mi curul”

Ministra de Trabajo y Promoción de Empleo, Betssy Chávez. Foto: Agencia Andina.

Betssy Chávez se presentó en Amazonas como aún titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTEP) y recibió el respaldo del presidente de la República, Pedro Castillo, y el resto del Ejecutivo en el decimotercer Consejo de Ministros Descentralizado celebrado en esta región.

En su intervención, Chávez aceptó la censura de su cargo por parte del Congreso de la República y manifestó que será la historia quien juzgue la decisión. Además, precisó que probablemente “la extrañan” en el Palacio Legislativo.

“Como no soy una persona de revanchas acepto esta censura. Me puede parecer muy injusta y, reitero, que será la historia quien juzgue. Pero le pido al Congreso de la República voltear la página y avanzar en reflexión y en diálogo, quizá me han extrañado demasiado en mi curul desde el Congreso, por lo que volveré a las trincheras donde pertenezco”, indicó la abogada.

En su último discurso, expresó su agradecimiento con Castillo Terrones por haberle encomendado el honor y la oportunidad de dirigir la cartera de Trabajo. “Este es mi último Consejo Descentralizado en la cartera de Trabajo. Señor presidente de la República, quiero expresarle mi más profundo agradecimiento por haber encomendado en mí el alto honor de poder dirigir la cartera de Trabajo”, señaló.

Asimismo, indicó que desde su primer día como cabeza del Ministerio de Trabajo se enfocó en laboral por las reformas de materia jurídico laboral, postergado por muchas décadas a costa de la clase trabajadora.

“En el gobierno del fujimorismo se aplastaron derechos laborales y ha sido la misma bancada del fujimorismo quien bajo cualquier argumento sentaron la censura. Hoy me toca dar un paso al costado por una mayoría congresal que las motivaciones buenas o malas será pues la historia quien juzgue y quien juzgue severamente”, afirmó.

Finalmente, señaló que deja el Ministerio de Trabajo con las bases sentadas para que quien le suceda continúe las reformas a favor de la clase trabajadora.

PERÚ LIBRE DECIDIÓ CENSURA DE CHÁVEZ

El voto de la bancada de Perú Libre inclinó la balanza cesar del cargo a la también parlamentaria. Estos fueron Guido Bellido, Waldemar Cerrón, Kelly Portalatino, Margot Palacios, Flavio Cruz, María Agüero, Américo Gonza, Alfredo Pariona y María Taipe. Este grupo es considerado como los más incondicionales del sentenciado por corrupción y líder del partido oficialista.

En total, su censura fue aprobada con 71 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. Como se recuerda, la moción fue planteada por la bancada de Fuerza Popular por las respuestas insatisfactorias de la ministra Chávez por la huelga de controladores aéreos y las pérdidas económicas que esto generó durante la Semana Santa. Según información de la Cámara de Comercio de Lima, unas ocho mil personas fueron afectados. Ahora, el presidente Pedro Castillo tendrá que encontrar un reemplazo en el plazo de 72 horas.

Mientras la censura era aprobada, Vladimir Cerrón se encontraba en Palacio de Gobierno dialogando con el presidente Castillo. Según el registro oficial de visitas al despacho presidencial, el exgobernador de Junín estuvo en la Casa de Pizarro desde las 11:25 hasta las 12:47 horas para sostener un diálogo con el jefe de Estado. La cita duró 1 hora con 25 minutos.

“El Partido asume las responsabilidades de sus actos orgánicos. Con autorización de la bancada tuve una conversación con el Presidente en calidad de aliados, no de camaradas”, tuiteó el secretario general de Perú Libre.

