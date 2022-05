Perú no sufrirá de escasez de alimentos ni de hambruna, afirma premier Aníbal Torres

Crisis mundial de alimentos no afectará al Perú, según primer ministro. Foto: Andina.

Perú no sufrirá de escasez de alimentos ni de hambruna, según el premier Aníbal Torres, quien aseguró que el gobierno del presidente Pedro Castillo ya está trabajando y “tomando todas las medidas” para evitar la catástrofe alimentaria de la que se habla en el resto del mundo.

En conferencia de prensa tras la sesión de esta semana de Consejo de Ministros, Torres dijo conocer sobre las advertencias de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Sin embargo, dejó en claro que a los peruanos no les faltará que comer debido a que están organizando un consejo de ministros para evaluar la seguridad alimentaria del país.

“La inseguridad alimentaria es mundial, se dice que va a haber una hambruna general. Pero el Perú no va sufrir de eso, porque vamos a tomar todas las medidas a fin de que eso no ocurra. No nos va a faltar qué comer. Pronto vamos a desarrollar un consejo de ministros dedicado solamente a la seguridad alimentaria”, anotó.

Para contrarrestar la hambruna que se avecina en los próximos meses, el primer ministro precisó que fortalecerán la campaña agrícola con la compra de fertilizantes en el mercado internacional por S/ 384 millones y la distribución de guano de isla. “Con el nuevo ministro se va a acelerar aún más en los lugares más alejados”, expresó.

Aníbal Torres pide que se investiguen los supuestos audios que le pertenecen a Zamir Villaverde y Bruno Pacheco. Foto: Andina.

Por su parte, el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Fernando Arce, informó que convocará a un comité de respaldo para evaluar el expediente de compra de la urea.

“Se convocará a los diferentes gremios de agricultores y regantes para hacer una distribución equitativa en esta primera etapa. No puedo mencionar a quién se le va a comprar, pues existen diferentes propuestas que se van a evaluar en Midagri con el comité de alto nivel que se está proponiendo a PCM”, refirió el ministro.

“Quiero anunciar también que en las próximas horas se organizará un comité de respaldo al ministro para que, en forma calificada, pueda evaluar técnicamente el expediente y los usos para esta compra de fertilizantes, que debe estar en unos 40 o 50 días aquí en el Perú”, agregó.

EXPERTOS SE PRONUNCIAN ANTE CRISIS ALIMENTARIA

De acuerdo a Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), si el sector público y privado no trabajan en conjunto, existe el riesgo de que la hambruna azote a la población. “Siempre está el riesgo de que la población se muera de hambre, en función de la magnitud del problema. Sin embargo, el Perú tiene todas las capacidades para sobrellevar esta crisis, pero tiene que trabajar de manera técnica con los mejores cuadros, es decir el sector público y el privado en conjunto”, manifestó a Infobae Perú.

Asimismo, explicó que la crisis alimentaria que se avecina, y que va a golpear al Perú, “puede traer una crisis social bastante fuerte. Por el lado de los productores agrícolas, que son millones, y por el lado de los consumidores. Ya estamos viendo incrementos en los alimentos de la canasta básica”.

Como se recuerda, este 2022, se estima que solo en Lima el precio de una canasta mínima de alimentos, para una familia de cuatro personas, ha subido a 503 soles al mes. En abril del 2021, el costo de esta canasta básica de alimentos era de S/ 429 mensuales, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

ALZA DE PRECIOS

Se pronostica que el precio del arroz, frutas, café, aceite, azúcar y, sobre todo, el pollo, aumentarán sus costos en los próximos meses de manera significativa. “Por experiencia propia, pienso que los peruanos saldrán de esta, siempre salimos adelante. Pero los precios van a subir, ya hay precedentes que han concertado precios, ahora se vendrá peor”, sentenció Álvaro Girón, ingeniero agrónomo y agricultor, a Infobae Perú.

SEGUIR LEYENDO