Gobierno aprobó decreto para compra de fertilizantes por S/ 348 millones

Midagri realizará esta compra hasta el 15 de agosto próximo. | Foto: Agencia Andina

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Oscar Zea, anunció el miércoles que el Consejo de Ministros aprobó el Decreto de Urgencia que autoriza al Midagri la adquisición en el mercado internacional de fertilizante nitrogenado (urea) por 348 millones 887,735 soles.

Este insumo será distribuido a las organizaciones de productores y productores agrarios individuales, como parte de la campaña agrícola 2022-2023, que busca atenuar el duro impacto generado por el alza internacional de los insumos agrícolas, como los fertilizantes.

COMPRA Y DISTRIBUCIÓN

La adquisición de Midagri será a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), que realizará esta compra hasta el 15 de agosto próximo. El mismo programa se encargará de la adquisición, distribución y canalización a los productores del campo,

Los beneficiarios serán las organizaciones de productores agrarios y productores agrarios que tengan o representen unidades agropecuarias de hasta 5 hectáreas, y se encuentren incluidos en el Padrón de Productores Agrarios, creado en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30987.

Precisaron que las organizaciones de productores deberán contar con inscripción registral ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) o encontrarse reconocida por autoridad competente.

El ministro Oscar Zea, señaló que entre las organizaciones de productores que se acogerán a los alcances del Decreto de Urgencia, se encuentran las asociaciones de usuarios de agua, las cooperativas agrarias y comunales, las comunidades campesinas o nativas, los consorcios de productores agrarios, entre otros.

La cantidad de fertilizante que se entregará se determinará según el número de hectáreas y el tipo de cultivo que siembren. Así, los productores de hasta 1 hectárea (ha) accederán hasta 5 sacos de fertilizante, los de 1 a 2 has, hasta 10 sacos; de 2 a 3 has, hasta 15 sacos; de 3 a 4 has, hasta 20 sacos; y de 4 a 5 has, hasta 25 sacos.

Si un productor agrario accede al beneficio de forma individual no podrá hacerlo, además de forma colectiva, a través de una organización de productores y viceversa.

El presente Decreto de Urgencia tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022. El Midagri informará trimestralmente a la comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República sobre el avance y ejecución de las adquisiciones.

Foto: Andina.

CRISIS AGRARIA

Cabe indicar que actualmente los agricultores deben enfrentar el desabastecimiento e incremento continuo del precio de los fertilizantes nitrogenados a nivel mundial. Esto pone en riesgo la producción nacional de alimentos para consumo nacional y exportación, la seguridad alimentaria y el bienestar económico de la agricultura familiar.

La falta de fertilizantes es generada por la crisis energética global y la invasión de Rusia a Ucrania, que se agrava con el incremento del precio internacional del petróleo crudo y gas natural que afecta al costo de producción y transporte.

¿VENTA DE FERTILIZANTES?

Cabe señalar que Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, dijo hace unos días que el Gobierno no regalará fertilizantes, por el contrario, los venderá a un costo social para apoyar esta actividad económica.

El funcionario explicó que ya se acordó la compra de fertilizantes con representantes de los ministerios de Economía y de Desarrollo Agrario y Riego. También anunció que la urea, que se importará para impulsar la campaña agrícola y mitigar el alto precio de los fertilizantes, no se regalará.

“No todo se va a regalar, no todo el Estado lo tiene que regalar. Se va a comprar la urea y se venderá a un precio social, a un precio de costo”, destacó durante el Consejo de Ministros descentralizado.

También dijo que se enviará un proyecto de ley al Congreso para gestionar de forma más rápida la venta de estos fertilizantes, y solicitó al Legislativo que priorice esta medida.

SEGUIR LEYENDO: