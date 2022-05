Pedro Gallese y la sorpresiva revelación sobre lo que hará después de retirarse del fútbol

Pedro Gallese es el actual capitán de la selección peruana, con la que lleva 89 partidos jugados. | Foto: Getty Images

Pedro Gallese es uno de los mejores arqueros que el Perú ha sacado en los últimos 15 años. No solo a nivel de clubes ha destacado, sino también con la camiseta de la selección nacional, de la que ahora es capitán y con la que ha tenido grandes intervenciones que han salvado al equipo en diversas situaciones. Sin embargo, consciente de que el fútbol no dura para toda la vida, el arquero dio una sorpresiva declaración y avisó de lo que hará cuando se retire a nivel profesional.

“ Mucho más adelante me gustaría ser preparador de arqueros. Ahora que me toca entrenar con porteros un poco más jóvenes a veces me preguntan cosas y me gusta trasladarles algunas experiencias”, contó en una entrevista para ‘El Fuera de Lista’ de Movistar Deportes.

De hecho, estas enseñanzas ya las ha empezado a transmitir. En el Orlando City, con los goleros más jóvenes, “ha practicado”. Justamente, se refirió al caso de Mason Stajduhar, portero suplente en el cuadro estadounidense, quien le pidió consejos al peruano para mejorar en un aspecto en específico. “Mi arquero suplente en Orlando tiene 24 años. Cuando yo llego al club, él todavía no sabía sacar muy bien de volea. Hablaba conmigo porque también sabe español. Me preguntaba cómo hacerlo y nos quedábamos practicando saques. Y hoy día saca muy bien”, declaró en el programa del Mago Plomo.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que sus colegas del elenco de Florida se mostraron sorprendidos por la rapidez en que Mason logró aprender esa cualidad, algo que llena de satisfacción al jugador nacional. “Eso es un orgullo porque le preguntan, “¿cómo así aprendiste tan rápido a sacar? Porque tus saques eran horrorosos, todos salían de Orlando” (risas). “No, no, con Pedro nos quedábamos y me enseñaba algunas cosas ”. Entonces uno también se siente contento”, añadió.

Mason Stajduhar, arquero suplente de Pedro Gallese en el Orlando City de la MLS. |

Ahora, uno se puede preguntar cómo nación este interés del ‘Pulpo’ en querer pasarse a la otra vereda del fútbol. El motivos sería por su acercamiento con Óscar Ibáñez, actual preparador de arqueros de la ‘bicolor’, quien le ha enseñado con su experiencia cómo llevar el ritmo del partido, tomando en cuenta las sensaciones de sus compañeros, entre otros aspectos importantes, los cuales podrían haber colaborado en esa decisión de Gallese.

“Lo que me está dando Óscar es la experiencia que tiene. Lo de mirar los tiempos, ver cómo está el equipo, fijarme si un jugador está medio nervioso o se siente un poco mal. O sea, darme cuenta de esas cosas para ayudar al equipo. Él tapó también y fue un gran arquero, tiene esa experiencia de clubes y selección”, manifestó.

El arquero de la selección peruana conversó con el Mago Plomo acerca de su sorpresiva decisión. | Video: El Fuera de Lista

Y es que, efectivamente, el argentino nacionalizado peruano desde que arribó al Perú en 1995 para fichar por Deportivo Municipal no ha dejado el país. Pasó por Universitario de Deportes, Cienciano y Sport Boys. En su palmarés está el tricampeonato con la ‘U’ (1998, 1999 y 2000), mientras que con los cusqueños consiguió la Copa Sudamericana (2003) y la Recopa (2004) en campañas históricas para el balompié nacional.

Cuando se retiró, se dedicó a ser preparador de arqueros, cargo que tuvo en la ‘blanquirroja’ con el comando técnico de Sergio Markarián para las Eliminatorias Brasil 2014, y a partir del 2019 ha venido trabajando con Ricardo Gareca rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022.

PRESENTE DE PEDRO GALLESE

Por lo pronto, Pedro Gallese acumula 12 partidos disputados en la presente temporada de la MLS con el Orlando City. Mientras que con la selección peruana tiene en mente conseguir el pase al Mundial, pero antes deberá vencer a Emiratos Árabes Unidos o Australia en el repechaje.

Pedro Gallese en un entrenamiento de Perú con Óscar Ibáñez. | Foto: Jesús Saucedo

SEGUIR LEYENDO