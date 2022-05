Gustavo Dulanto le comunicó al Sheriff Tiraspol que quiere salir del club

Gustavo Dulanto estaría pensando salir de Sheriff de Moldavia.

Gustavo Dulanto vivió una gran temporada con el Sheriff Tiraspol. El defensor tuvo un gran debut en la Champions League y, como si fuera poco, se consagró bicampeón de la primera división de Moldavia. Por estos motivos, el peruano considera que cumplió su ciclo con las ‘avispas’ y manifestó su deseo de ir en búsqueda de nuevos retos.

“Estamos hablando con mi representante. A principio de año hubieron algunas cosas para poder salir, el club prefirió que me quedara. Confían mucho en mi. Pero, ahora que acabó esta temporada les manifesté que quería salir, que entiendan mi posición de querer buscar nuevos objetivos”, respondió ‘Pochito’ en diálogo con Movistar Deportes.

El exfutbolista de Universitario siente que su etapa en el club moldavo ha finalizado. “Cumplí el objetivo con el que fui al Sheriff. Tener continuidad, clasificar a un torneo internacional. No pensé que iba a vivir tantas emociones en una temporada. Estoy ansioso por saber que puede pasar con mi futuro. Yo aún tengo un año de contrato, pero vamos a ver que ellos quieren conmigo”.

Dulanto alcanzó 40 partidos durante esta campaña, incluyendo participaciones en la Liga de Campeones, Europa League y torneo doméstico. En estos cotejos, logró anotar dos goles. Uno en la victoria 2-0 sobre FC Sfintul Gheorghe y otro en la ronda preliminar de la competencia más grande de Europa.

Gustavo Dulanto quiere salir del Sheriff y buscar nuevos desafíos.

COMUNICACIÓN CON LA ‘BICOLOR’

Su gran performance en la Champions League, lo llevó a ser pedido por los hinchas de la selección peruana. El central pasó a ser una realidad y estaba en la órbita de Ricardo Gareca. El futbolista de 27 años confirmó que tuvo comunicación con el comando técnico de la ‘blanquirroja’.

“El último acercamiento que tuve fue en la jornada doble que jugó con Bolivia y Venezuela. Hablé con el profesor Bonillo por Whatsapp, pero, después no hubo nada más”, contó.

“(Bonillo) me dijo que habían mandado la carta para pedirme y que aún no se sabía si estaba en lista o no. Que esté atento al viernes siguiente y obviamente lo estuve. No fui convocado, pero el fútbol es así. Ese día hablamos como me sentía de haber ido a un fútbol que no conocíamos. Les agradecí por haberse comunicado conmigo”, complementó.

Pese a no recibir el llamado del ‘Tigre’ hasta el momento, Gustavo Dulanto no pierde la ilusión de integrar del ‘equipo de todos’. “Todos los futbolistas soñamos con pertenecer a la selección de nuestro país. Uno trabaja para ser el mejor y ser considerado. Si no se ha dado la oportunidad, voy a seguir trabajando. Es un sueño que tengo”.

Foto: Champions League.

SEGUIR LEYENDO