IGP: Estos son los 2 distritos de Lima y Callao que más sufrirían si se registrara un sismo como el de 1940

Perú se encuentra en una zona altamente sísmica, motivo por el cual, pequeños temblores se registran con frecuencia en diversas zonas del país, sobre todo en las zonas costeras. Sin embargo, una preocupación que alerta a los ciudadanos es sobre el tipo de sueño en el que se han construido muchas viviendas.

Existen distritos en que las zonas salitreras juega un papel en contra y ante un terremoto, mucho de estas casas se vendrían abajo causando grandes desastres. Para ello, Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) brindó información sobre qué distritos sufrían ante un temblor de gran magnitud.

Recordemos que en 1940, Perú sufrió un terremoto en donde Lima y Callao fueron afectados por un sismo de magnitud 8.2 que dejó cerca de 200 muertos, miles de heridos y el 80% de viviendas seriamente afectadas en Chorrillos, Barranco, Callao y La Molina.

“Estos sismos de grandes proporciones deberían ayudarnos a reflexionar sobre la importancia de revisar y corregir las construcciones para evitar, en la medida de lo posible, grandes pérdidas humanas y materiales, señaló a la agencia Andina el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú”, expresó.

Algo que se tiene que tomar en cuenta, es que los sismos o terremotos, solo sacuden el suelo y, si las edificaciones no soportan los movimientos telúricos, se deba a las construcciones informales que incumplen los parámetros establecidos o fueron levantadas en zonas inadecuadas y eso es algo que se puede apreciar en las diversas zonas de la capital.

“Los sismos van a ocurrir, eso no lo podemos evitar porque es parte de la naturaleza. Lo que tenemos que saber es que estos movimientos solo sacuden el suelo, como ha ocurrido el pasado 12 de mayo (a 49 kilómetros al suroeste de la localidad de Chilca, en Cañete). Si mi vivienda no soporta este sacudimiento del suelo, entonces puede colapsar y me causará daño. Por eso hay que revisar cómo ha sido construida, qué material se utilizó y sobre qué suelo”.

DISTRITOS VULNERABLES

El especialista advirtió que los distritos más vulnerables frente a un terremoto serían Villa El Salvador y Ventanilla, debido a la composición de sus suelos de arena y agua. Quienes también sufrirían mucho, serían las viviendas ubicadas en la ribera de los ríos y en las áreas cercanas a las playas, donde básicamente existen escombros de construcción y, por este motivo, no son aptos para levantar una edificación.

“Yo creo que la forma en que ha crecido la ciudad, es decir, las áreas urbanas con viviendas autoconstruidas y ocupando zonas cuyos suelos no son los más adecuados tendrán escenarios bastante críticos. Por ejemplo, los que se encuentra a espaldas del aeropuerto hacia la playa son suelos que en el pasado fueron depósitos de escombros. Es probable que, de existir un terremoto, las ondas sísmicas sacudan el suelo con mayor intensidad y eso agrava el escenario”, afirmó.

ACLARACIONES

Tavera fue claro al precisar que la alarma o sonido que se escuchó en los celulares el pasado 6 de mayo no corresponde al Saspe, sino al Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (Sismate), del Ministerio de Transportes y Comunicación (MTC), el cual viene desarrollando diversas pruebas de alerta real de sismo, huaico, tsunami u otro desastre natural.

“El único sistema de alerta de sismo que existe en el Perú es el Saspe y es un proyecto que está liderado por el IGP e Indeci. Cuando este sistema esté operativo tendrá que ser difundido por los diferentes medios como sirenas, celulares, etc. Nosotros esperamos instalar todos los sensores a finales de junio. Luego el Indeci tiene que terminar de instalar las bocinas o sirenas para empezar a hacer las pruebas. Tenemos la esperanza de que la primera prueba la hagamos a finales de año”, subrayó.

