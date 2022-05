Vecinos de Puente Piedra denuncian que posta médica atiende cuando quiere y realiza diagnósticos errados

Médicos en una posta de Puente Piedra estarían faltando a sus horarios. Además, una mujer fue diagnosticada con cáncer cuando se trataba de una infección. | VIDEO: Canal N

Médicos descuidan el primer nivel de atención en una posta de Puente Piedra. Este hecho ha generado que los vecinos hagan una denuncia pública, cansados de la situación. Muchos madrugan para ser atendidos, pero se dan con la sorpresa de que no hay atención o que los médicos aún no llegan.

ATV Noticias tuvo acceso a un video grabado por una de las vecinas donde se puede ver a una gran cantidad de vecinos en la puerta de la posta, todos esperando ser atendidos. Ante los gritos de los vecinos, recién sale una doctora del interior del establecimiento.

“Estamos cansados de emitir tantos documentos a la Diris, al Minsa, y no hay una contestación”, se quejó una de las vecinas ante las cámaras.

“Hay un maltrato, hay una mala atención. Los doctores vienen a la hora que quieren, dejan sus puestos de salud a la hora que quieren. El vecino madruga desde las 4:30 de la mañana y a las 9 de la mañana (le dicen) que no va a haber una atención”, agregó.

La misma señaló que cuando llega el personal para el horario de la tarde, sucede algo similar. O salen a informar que no habrá atención en la tarde o incluso solo mandan al personal de seguridad a que informe a los pacientes, los mismo que siguen llegando para atenderse. De esta forma, no reciben explicación alguna por parte de los médicos.

Vecinos madrugan todos los días para llegar a la posta, pero les niegan la atención. | Foto: ATV (Captura)

DIAGNÓSTICOS ERRADOS

Sin embargo, otro de los problemas señalados por los vecinos del distrito de Puente Piedra es que en la posta médica se hacen diagnósticos incorrectos. Señalaron como responsable a la doctora Danitza Contreras Castillo.

Una señora llegó a la posta por un malestar, lo que luego supo era una infección, y le dijeron que tenía cáncer. Así, incluso la derivaron a una clínica privada para hacerse una biopsia y una ecografía transvaginal.

“Hace 7 u 8 años atrás fui diagnosticada con cáncer. La doctora me deriva a una clínica particular para sacarme la biopsia, para sacarme ecografía transvaginal. Estuve de allí para acá llorando, porque tengo hijos y cuando te dicen que tienes cáncer, es un trauma. Iba a ir a esa clínica donde me mandó esta doctora, que es una clínica en Pro, llamada Madre Teresa de Calcuta”, narró la mujer.

Agregó que hasta el día de hoy recuerda ese hecho porque la dañó psicológicamente “porque en el momento que a mí me hacían el papanicolau, llegó una amiga de esta doctora y con ella junto, que no era parte del centro de salud, estuvo cuando me hacía el papanicolau”.

Le diagnosticaron cáncer cuando tenía una infección. | Foto: ATV (Captura)

La mujer habría tenido que gastar mucho dinero en la clínica privada para averiguar el mal diagnóstico, de no ser que decidió buscar una segunda opinión. Así, recurrió a otro establecimiento de salud, donde la doctora le observó sus partes íntimas y se dio cuenta rápidamente de que se trataba de una infección. Según cuenta, la médico incluso sacó libros y le explicó qué sucedía en su cuerpo.

“No me podía hacer el papanicolau porque ya me la habían hecho. Me dijo que si ella me lo tocaba, me lastimaba. Pero simplemente yo tenía una infección”, contó.

“Abrió un libro y me enseñó varios cuellos uterinos. Me enseñó cómo era el cáncer y yo estaba en la primera, que era una inflamación, donde el cuello uterino estaba rojo. Simplemente con unos óvulos yo me iba a recuperar”, finalizó.

