Sigrid Bazán y Alejandro Cavero justifican su viaje a la India tras críticas por fotografías en el Taj Mahal

Congresistas Alejandro Cavero, Rosangella Barbarán y Sigrid Bazán en la India| Fuente: Instagram

Los parlamentarios Alejandro Cavero (Avanza País), Sigrid Bazán (Juntos por el Perú) y Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) se encuentran en la India por la conmemoración de los 75 años de su independencia. Ellos fueron invitados al evento Gen-Next Democracy Network Programme. y en dicho encuentro discutieron políticas que buscan un mundo igualitario, puesto que compartían con representantes de 75 democracias distintas.

Aprovechando su estancia, los congresistas compartieron fotografías en el Taj Mahal, una de las maravillas del mundo, y demás lugares turísticos de la India por medio de Instagram. Dicho hecho generó revuelo en redes sociales, donde cientos de usuarios no tardaron en cuestionar su estancia en el país.

Usuarios critican viaje de parlamentarios a la India|Fuente: Twitter.

Las críticas de los usuarios de redes sociales se generó por la situación política y sanitaria que viene atravesando el Perú, y mientras hay cosas en las que los congresistas deben ocuparse, ellos viajan al exterior y aparecen en fotos sonriendo frente a un monumento. Además, los internautas solicitaron que tengan mayor empatía por sus compatriotas.

“Muy mal, Rosangela. Tú, Alejandro y Sigrid pésimo tomarse fotos de esa manera. “Vacacionando” prácticamente con nuestra plata mientras que nosotros acá pasándola muy mal. ¿Así dicen representarnos? De Sigrid me lo esperaba pero caíste en el juego. ¿Con qué cara la criticarás ahora?”, señaló un usuario. “Con todo respeto usted puede tomarse todas las fotos que desee, cuando sean sus vacaciones, comprendan que la situación por la que estamos pasando”, añadió otra usuaria.

Ante esto, la congresista por Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, recalcó que esteviaje fue una invitación por parte del gobierno de la India; además, señaló que, por coincidir con la Semana de Representación, solicitó que no se le abone el dinero correspondiente.

Sigrid Bazán se pronuncia tras críticas por viaje a la India|Fuente: Twitter.

Por su parte, el parlamentario de Avanza País señaló que el Gobierno de la India se ocupó de todos los gastos del viaje, por lo que el Congreso no asumió ningún gasto adicional. Además, añadió que, antes de viajar, se realizó la devolución respectiva del dinero correspondiente a la Semana de Representación.

“Hay quienes pueden discrepar o no sobre la oportunidad de este viaje. Sin embargo, como país creo que es importante que los políticos de todas las tendencias miremos otras experiencias y podamos aprender cosas valiosas de otros países.”, explicó mediante Twitter.

FINANCIACIÓN DEL VIAJE

De acuerdo con la documentación enviada por parte de la congresista Bazán al oficial Mayor del Congreso, Hugo Rovira, la invitación a la India fue iniciativa de dicho gobierno por nueve días. También se detalla que los pasajes y viáticos serán pagados en su totalidad por el Gobierno indio; de tal forma, no generarían ningún gasto a la nación.

“Tengo el agrado de dirige a usted a fin de saludarlo cordialmente y, a la vez, manifestarle que he recibido la invitación oficial del gobierno de la India para participar del programa “Gen-Next Democracy Network Programme” que se desarrollará en Nueva Delhi, capital de la India entre los días de 20 a 29 de mayo del presente año” , se precisa en el oficio remitido el pasado 13 de mayo.

Sigrid Bazán envía información al oficial mayor del Congreso |Fuente: Correo.

En el documento también se solicita aprobar la licencia desde el 18 al 30 de este mes, incluyendo los días de transporte, para acudir al evento en representación del Perú.

¿PUEDEN SER SANCIONADOS?

Según el constitucionalista César Delgado Guembes, si los tres funcionarios cuentan con la licencia de la Mesa Directiva del Congreso, no habría motivo de sación. De no contar con esta, indicó que la Comisión de Ética podría abrir investigación contra estos, pues, durante la Semana de Representación, los congresistas no pueden salir del país.

