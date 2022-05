Tula Rodríguez no responderá a los hijos de Javier Carmona: “La verdad la conoce el de arriba”

Tula Rodríguez prefiere permanecer en silencio tras las acusaciones de sus hijastros. (Foto: América TV)

Tula Rodríguez permaneció en absoluto silencio luego de que Lucas y Tadeo Carmona, hijos mayores de su fallecido esposo Javier Carmona, la acusaran de poner trabas para que no puedan disponer de la herencia que les corresponde por ley. La conductora de América TV aclaró este viernes 6 de mayo que no piensa hablar más sobre este tema por una importante razón.

En la reciente emisión del programa En Boca de Todos, la actriz fue sorprendida por su hija Valentina, quien acudió al set para celebrar por adelantado el Día de la Madre. Ambas se abrazaron frente a cámaras y se dedicaron tiernas palabras, las cuales emocionaron a todos los presentes en el estudio.

“Ella es el motor de mi vida. No hay nada que me pueda derrumbar ni nada que pueda alterar el inmenso amor y la felicidad que me da haberla traído a este mundo, que Dios haya permitido que ella sea mi hija. Así como es, la amo. Nos amamos de verdad. Nosotras somos una, yo vivo para ella y ella para mí. Te amo”, expresó Rodríguez.

“Te amo, siempre voy a estar para ti”, respondió su hija Valentina. La conductora explotó de ternura y aseguró que estaba muy orgullosa de la adolescente de 14 años, ya no es más una niña pequeña y ahora tiene voz para pedirle que no haga o diga ciertas cosas en TV. “Tiene palabra, me dice si no quiere que haga eso. Sabe que las decisiones no las tomo sola” , manifestó Tula.

MENSAJE A LOS HIJOS DE JAVIER CARMONA

Después de haber sido sorprendida por su padre, Tula Rodríguez abrazó a su familia para dar un contundente mensaje. Aunque no dijo para quién estaba dirigido, todo parece indicar que es para Lucas y Tadeo Carmona, los también herederos del patrimonio del exgerente de televisión.

“Esta es mi familia ahora, la hemos achicado un poco... pero somos fuertes y somos guerreros. Andamos en lucha solo para continuar, no importa lo que hablen, no importa lo que digan. Nosotros tenemos la verdad”, señaló en un principio.

Luego, admitió que no hablará sobre su conflicto con la familia Carmona a pedido de su hija y progenitor. “A veces escuchamos tanto y tanto, pero por pedido de mi papá y de Valentina es mejor el silencio, no voy a hablar nada de nadie. La verdad solo la conoce el de arriba. Dormimos en paz y tranquilos porque tenemos que hacer lo correcto porque no está mirando el de arriba”, añadió.

Tula Rodríguez no piensa responder a las acusaciones de Lucas y Tadeo Carmona, hijos de Javier Carmona | VIDEO: América TV / En Boca de Todos

LA HERENCIA DE JAVIER CARMONA

En el 2019, quedó estipulado que Tula Rodríguez se quedaría con el auto Porsche de Javier Carmona, mientras que los hermanos Carmona se llevarían el Mitsubishi. El departamento ubicado en la avenida Velazco quedó en posesión de los jóvenes.

En tanto, las dos cuentas bancarias que estaban a nombre de Carmona fueron utilizadas para pagar las deudas del empresario con la Sunat, que ascendían a más de 9 mil soles, las cuales asumió Tula Rodríguez en su momento como su esposa.

También se dispuso que se pondría a la venta un terreno de más de 2 mil metros cuadrados que está a nombre de Javier Carmona en Bolivia. La mitad del dinero que se obtenga de esta transacción iría a un fondo de inversión para generar intereses y la otra mitad serviría para solventar los gastos de salud de Carmona (75%) y la pensión de Valentina (25%).

No obstante, este acuerdo todavía no se llega a cumplir en su totalidad pese al fallecimiento del empresario peruano, ya que Tula no habría cumplido con ciertos trámites legales sobre la tutoría de su menor hija.