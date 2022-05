María Antonieta Alva tras retiro de AFP: “No era una medida responsable. Siento que es parar ganar titulares”

María Antonieta Alva brindó una entrevista en donde habló sobre las nuevas medidas impuestas por el gobierno de Pedro Castillo ante la promulgación de la norma del retiro de la AFP.

La ex ministra de Economía y Finanzas durante el mandato de Francisco Sagasti, aseguró que esto es un retroceso y que siente que estas disposiciones buscan los principales titulares de los medios de comunicación.

“No era una medida responsable. Además, no sé, ver a personajes como Cecilia García, como Pepe Luna en ese evento… una vez más me pongo a pensar si fue una medida para mejorar la situación de los ciudadanos. No lo veo así. Siento a veces que es para gana titulares y cambiar la agenda”, sostuvo para LR.

“Cuando era ministra, en temas de pensiones me enfrentaba al retiro del cien por ciento de fondos de las AFP y de la ONP. En el caso de las AFP, el MEF trató de proponer algo un poco más mesurado porque había preocupación por la liquidez, qué iba a pasar si las AFP tenían que salir a liquidar con un retiro del 100%. Se aprobaron las medidas, pero vino con un paquete de 20 medidas que incluyó subsidio a las planillas y bonos en un contexto de confinamiento de la economía en una situación informal. Los que tenían alguito de plata en la AFP ya no la tienen con esos retiros que hubo, entonces la medida de ahora no está focalizada en las familias que más lo necesitan”, agregó.

Sobre las perspectivas que se ve en la economía del Perú, la exfuncionaria, expresó que es bueno que el MEF se sincere ante el crecimiento de la inversión privada, el cual va a ser de 0%.

“Creo que el MEF ya sinceró que el crecimiento de la inversión privada va a ser de 0%. También las estimaciones son de un 2% máximo, si no me equivoco. En definitiva, hay un tema en la ejecución de la inversión pública que se desacelera cuando hay cambio de autoridades y en octubre hay elecciones. Tengo preocupación por la inversión pública que cierra brechas y genera empleos y por la privada, ni qué decirlo. No hay mucha confianza en los inversionistas en que las reglas de juego se van a mantener. No veo muchas perspectivas favorables. El empleo no se ha recuperado”, afirmó.

Asimismo, criticó al Gobierno actual, ya que indicó que en un principio el discurso era uno, pero con el tiempo cambió a otro.

“Cuando hablo de anhelos es que el gobierno, en la campaña, apeló a una sensación muy legítima de los peruanos que sienten que el estatus quo no funciona para ellos. Creo que esta idea de cambio resonaba mucho en la gran mayoría de peruanos, especialmente en un contexto donde la pandemia golpeó durísimo a las familias. Mi principal crítica es que tuvo ese discurso, pero no veo nada contundente para mejorar los servicios públicos. Incluso hay retrocesos en temas en los que ya habíamos avanzado, como la vacunación. Sí veo un gobierno muy extremista”, sostuvo.

DESORDEN EN EL MEF

Consultada sobre los cambios que se han venidos suscitando en el Ministerio de Economía y Finanzas, indicó que “tenemos el mismo viceministro desde el inicio del gobierno. Los cuadros del MEF, felizmente, siguen ahí. Lo que sí veo es mucho desorden, porque, ciertamente, estaba acostumbrada a una congruencia con los sectores productivos y había que garantizar cierta consistencia entre lo que hacen los ministros de Economía, Trabajo, Minas. Veo mucho desorden. No creo que las posturas del MEF hayan cambiado de manera significativa, muchas cosas que podían considerarse desaciertos en manejo de política económica han ido sin su opinión favorable”.

