Viruela del Mono: Conoce más sobre esta enfermedad ante la alerta sanitaria del Minsa

Este jueves se emitió una alerta sanitaria ante la presencia en el mundo de la viruela del mono, una enfermedad cutánea que está alarmando al mundo entero. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, entre otras, han registrado este caso sobre todo en niños.

Es importante saber que la viruela del mono es causada por el virus ortopoxvirus similar al virus Variola (el agente causante de la viruela), al virus de la viruela bovina y al virus Vaccinia. Desde la erradicación de la viruela, la viruela del simio ha asumido el papel del ortopoxvirus más destacado que afecta a las comunidades humanas.

Ante esto, el Dr Alberto Laguna, Infectólogo de Clínica Internacional, conversó con Infobae Perú para darnos un alcance sobre esta enfermedad, las recomendaciones para prevenirla y sobre todo porqué es necesario guardar la calma e informarse.

“Nosotros tenemos varias zoonosis. Por ejemplo en nuestro país tenemos lo que es la rabia y también tenemos la peste bubónica. En el caso de esta enfermedad, están relacionadas a la familia de los primates, son similares a los de la viruela humana que nosotros teníamos hasta aproximadamente 1970-1975 y que desapareció hace muchísimos años. Por eso es que esta enfermedad viral tiene inmunidad de protección en todos aquellas personas que tienen más de 40 a 45 años porque recibieron la vacuna contra la viruela y en la actualidad las personas que estaría enfermando de este virus transmitida desde los animales son aproximadamente los niños y personas de 20 a 30 años”, expresó el médico.

“Este virus se transmite de animales hacia los hombres pero se están viendo muchos casos que el virus dela viruela del mono puede transmitirse a través de las lesiones cutáneas o través o por aerosoles. El comportamiento de contagio es el mismo como el que se transmitía la viruela en aquello años, solo que en este caso son más leves los síntomas”, agregó.

Sobre si esta enfermedad podría llegar a nuestro país, doctor Laguna indicó que puede existir la posibilidad, pero es necesario mantener la calma, ya que si bien es cierto la forma de contagiarse de esta enfermedad es muy rápida, no es motivo para que los pacientes lleguen a morir.

“ Los síntomas de esta enfermedad son muy leves, no podemos decir que va a morir gente por esto , ya que los casos que se están viendo en el mundo se presentan con síntomas muy leves. La enfermedad es muy conocida desde los años 70 aproximadamente sobre todo en el África en el Congo. Se están viendo casos en Portugal, Reino Unido, Estados Unido y otros más, pero no sabemos si los pacientes han tenido relación en sí. Al parecer, se cree que no.

Lo que también dejó en claro el médico, es que aún no hay una medicina directa para esta enfermedad. Los síntomas que se presentan son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga, cansancio y las lesiones cutáneas que salen en la piel como unas bolitas que se extienden en toda el cuerpo.

“Vacunas contra la viruela ya no hay porque hace tiempo se dejó de producir porque como lo repito esta enfermedad dejó de existir en los años setenta aproximadamente. Los padres de familia deben estar atentos a los síntomas de sus hijos y si ven que algo extraño está pasando pueden ir a los centros de salud para descartar si se trata o no de la viruela del mono”, puntualizó el médico para Infobae Perú.

“Es importante la prevención en caso llegara a nuestro país, lo primero que se tiene que hacer es cubrirnos la boca y no manipular esas lesiones cutáneas sin usar guantes y que sea por un especialista porque son muy contagiosas. Es importante ir a un centro médico más cercano, no se recomienda la automedicación porque hay que descartar sí efectivamente se trata esta enfermedad o de otra infección al cuerpo”, finalizó.

