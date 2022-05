Las Bambas: Trabajadores de la minera marchan hoy e inician huelga de hambre

Los trabajadores convocaron marchas en Lima, Arequipa y Cusco.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa MMG Las Bambas convocaron para hoy a una marcha nacional y el inicio de una huelga de hambre por la paralización de actividades mineras en la región de Apurímac, que los ha afectado directamente, pues muchos han perdido sus puestos de trabajo y a otros miles podrían cancelarles sus contratos laborales.

Las medidas de protesta se iniciarán a las 9:00 de esta mañana en la Plaza San Martín del Centro de Lima; la Plaza España, en Arequipa; y la Plaza Túpac Amaru, en Cusco. La marcha y huelga de hambre están siendo apoyadas por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (Fntmmsp).

El excongresista y candidato al Gobierno Regional de Apurímac, Richard Arce, señaló que diariamente se pierden 4 millones de soles por concepto de canon y US$10 millones por concepto de exportación.

La crisis minera de Las Bambas lleva más de 30 días y los trabajadores han visto sus labores paralizadas por la invasión y protestas de los comuneros de Fuerabamba y Huancuire, las cuales iniciaron el pasado 20 de abril y continúa afectando a aproximadamente nueve mil trabajadores.

Por el momento, el Poder Ejecutivo y los representantes de las comunidades Chila, Choaquere, Fuerabamaba, Chuicuni, Huancuire y Pumamarca no han llegado a un acuerdo que les lleve a instalar una mesa de diálogo para poder solucionar el conflicto que impide la extracción de cobre del tajo Chalcobamba.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, acudieron al Congreso de la República para, entre otros temas, responder sobre este problema; pero la situación no ha cambiado. “Notamos poco interés en nuestra problemática”, denunció Erick Ramos, secretario del sindicato, a El Comercio.

Los trabajadores de la minera exigen la reanudación de operaciones y resolución del conflicto. | VIDEO: Sindicato (Video institucional)

33 DÍAS DE CONFLICTO

En lo que dura el conflicto, la minera Las Bambas ha dejado de percibir más de S/ 171 millones de soles aproximadamente. Especialmente, esto está afectando a los casi 9 mil trabajadores de la empresa, que ahora podrían perder sus puestos y perder el sustento de sus familias, que son cerca de 75 mil.

“Nos vemos en la obligación de marchas, y seguiremos marchando hasta que realmente se preste atención a la clase trabajadora formal, pues nosotros aportamos al Estado con nuestros impuestos”, expresó Ramos.

“Este Gobierno está queriendo llevar a los trabajadores a la informalidad”, agregó.

¿POR QUÉ OCURRE EL CONFLICTO DE LAS BAMBAS?

Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, explicó que el origen de este conflicto es que los comuneros denuncian que la empresa MMG Las Bambas no ha cumplido con los acuerdos establecidos en las actas pasadas.

Sostienen que el Estado debe identificar las discrepancias y determinar qué es lo que queda pendiente y qué no - labor que le corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas.

Pero esa labor no se ha hecho aún, por lo que la Defensoría ha solicitado toda la información para ellos hacer directamente el cruce de datos y colaborar en la resolución del conflicto.

“Se trata de un trabajo eminentemente técnico, de un cruce de información relativamente sencillo que no se ha hecho. Es por eso que en las reuniones no se puede orientar el proceso de diálogo hacia ese punto central: el reclamo de las comunidades”, dijo.

Comuneros acampando en la propiedad de la mina de cobre Las Bambas. | Foto: REUTERS/Angela Ponce

El martes hubo un diálogo entre los representantes de seis comunidades de Tambobamba y Challhuahuacho, el Ejecutivo y la minera. Los comuneros exigieron que se levante el estado de emergencia en Challhuahuancho y Coyllurque.

“Nosotros pensamos que el día de [ayer] nos iban a dar una respuesta sobre el levantamiento del estado de emergencia. Sin embargo, no hay nada. No sé cuándo nos darán esa respuesta. Antes de eso, no vamos a dialogar”, declaró uno de los representantes comuneros.

Si bien a esta reunión acudió el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, parecía que esto no fue suficiente para los representantes de las comunidades. El hecho no duró más de una hora.

