Delincuente apunta con arma a un niño mientras roba celulares y dinero a su mamá en bodega de Surco

Delincuente amenaza con pistola a niño y a su madre para asaltar minimarket

La inseguridad ciudadana está fuera de control. Esta vez un pequeño niño fue víctima de un inescrupuloso que irrumpió en una bodega, ubicada en la avenida Próceres del distrito de Surco, y con arma en mano apuntó directamente al infante mientras asaltaba a su madre y le arrebataba su celular, dinero de la venta del día y otras pertenencias.

En las imágenes de la cámara de videovigilancia del local se puede ver cómo este sujeto jalonea del pelo tanto al menor como a su madre para rebuscar en los cajones y no solo se lleva el dinero, sino también saca dos teléfonos celulares que se encontraban en el interior de la caja registradora.

“Se ve así que nos apunta, nos dice: ‘te vas a morir’, y a mi hijo le impacta tanto que yo solo atino a abrazarlo. Él se queda viendo la pistola”, indicó la administradora del local a Panamericana TV.

Luego de cometer su ilícito, este hombre al que se le puede visualizar mejor desde una toma posterior de las cámaras, se retira del local. De momento no ha podido ser plenamente identificado, pero la madre de familia ya interpuso la denuncia correspondiente para que puedan proceder a indagar al presunto responsable de este hecho.

“A mi hijo lo han traumado; si a mí me ha impactado, imagínese con un niño. Se llevó dinero y dos teléfonos del local”, expresa lamentándose la víctima de este hecho delincuencial.

La mujer que vivió estos momentos de angustia, al temer por su vida y la de su hijo, denunció que a escasos metros de su local hay una caseta de serenazgo; sin embargo, los agentes de seguridad acudieron veinte minutos después de que se haya registrado el atraco. Además, refiere que en la zona los robos son constantes.

“Cuando a mí me asaltaron, un vecino llamó a serenazgo y una patrulla llegó recién a los veinte minutos. En la comisaría me dijeron que los sábados y domingos no hay mucha seguridad; o sea, estamos desprotegidos”, sostuvo la agraviada.

La madre del menor pide a las autoridades que puedan ayudarla a encontrar ayuda psicológica para su menor hijo, debido a que el pequeño no puede dormir por las noches y tiene pesadillas tras el asalto.

USAN A LOS NIÑOS PARA AMENAZAR A SUS VÍCTIMAS

Al parecer, el uso de los menores para asaltar y amenazar es el método más común que los delicuentes usan para cometer actos ilícitos. En el distrito de San Juan de Lurigancho se dio un hecho similar al de Surco, pero esto sucedió en plena calle. El ladrón apuntó con un arma de fuego a un niño para que su madre entregue su celular y luego salir huyendo.

Los vecinos del lugar se encuentran cansados por la situación e incluso cuentan que solo salen al mercado y luego se encierran en sus viviendas. Ya no salen por temor a ser víctimas de estos atracos.

