VES: Padres denuncian acoso sexual en colegio por parte del encargado del quiosco y de un auxiliar

Padres de familia denuncian acoso sexual en colegio de Villa El Salvador. | Imagen: América TV

Un grupo de padre de familia del colegio N° 7313 Peruano Japonés, en Villa El Salvador denuncian que sus hijos serían víctimas de acoso sexual por parte del encargado del quiosco, uno de los auxiliares y de uno de los alumnos de secundaria.

En el primer caso, una madre denunció que el último jueves que, cuando su hijo fue al baño, un alumno de secundaria, cinco años mayor, le mostró sus genitales y lo persiguió.

Además, señaló indignada que la directora de esa institución educativa no actuó como corresponde a la gravedad del caso.

“La directora sale con que no sabía nada, que ese día no funcionaron las cámaras de seguridad y que no hay forma de identificarlo, pero que no nos preocupemos porque va a mandarlo a psicología”, dijo al noticiero América TV y comentó que lo alumnos de secundaria también usan los baños de los niños de primaria.

DENUNCIA CONTRA AUXILIAR

En tanto, otros padres denuncian que uno de los auxiliares de educación, responsable de los grados de primero y tercero de secundaria e identificado como Saúl Silvestre Castro, enviaría material pornográfico, mediante WhatsApp a estudiantes de secundaria. Otros familiares lo acusan de ya haber sido sancionado años atrás por la UGEL San Juan de Miraflores 01, de donde lo habrían retirado.

En el tercer caso se ha puesto en la mira al vendedor de quiosco, de quien, indican, habría ofrecido dinero a niñas de primaria. “No le podemos quitar la credibilidad a los niños. Yo no tengo por qué dudar y la directora lo que está haciendo es eso: dudar”, comentó una de las madres.

Ante ello, se convocó a una reunión entre los padres de familia, representantes del colegio, la Policía, el ministerio de la Mujer y la UGEL 01. Sin embargo, la directora llegó a la reunión a las 11 a.m., una hora después de la cita pactada.

“Las personas de Apafa han salido a pedir tranquilidad, pero quién nos da la tranquilidad si la directora se aparece a las 11 de la mañana sabiendo todo lo que ha pasado”, reclamó otra de las madres.

VES: Padres denuncian acoso sexual por parte del encargado del quiosco y de un auxiliar. | Video: América TV

ACOSO SEXUAL COTRA MENORES

Cabe indicar que el delito de violación sexual de menores de edad es el segundo más común entre la población carcelaria del Perú, según la última información dada por el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE). Son 10 mil 104 las personas en prisión por este delito en los penales del país.

Hasta enero de 2022, había un total de 87 mil 131 reclusos en los centros penitenciarios del país. De estos, el delito más usual es el de robo agravado (22 mil 144, 25% de la población carcelaria). Le sigue el delito de violencia sexual contra menores, y luego el de tráfico ilícito de drogas (6 mil 549 reclusos, 7,5% del total).

De las personas en prisión por abusar de menores, un 70% está sentenciado: 7 mil 99 reclusos. El otro 30% estaría procesado: 3 mil 3 presos.

Sin embargo, también se han registrado 789 egresos de prisión, entre enero y marzo de este año, estos criminales. Solo el 31,8% habría cumplido su pena.

- 155 personas fueron absueltas del delito.

- 122 salieron de prisión con comparecencia restringida.

- 63 fallecieron en el penal.

- 32 obtuvieron la nulidad de la sentencia.

- 23 están en semilibertad.

