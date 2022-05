Diego Rebagliati cuestionó actitud de Universitario en empate: “No había esa sensación de urgencia”

Diego Rebagliati se refirió al empate de Universitario y Carlos A. Mannucci.

Universitario de Deportes empató 0-0 con Carlos A. Mannucci y se vuelve a alejar de la pelea del Torneo Apertura. El panelista deportivo Diego Rebagliati afirmó que los ‘cremas’ salieron con una actitud pasiva al gramado del Mansiche, pese a que tenían la necesidad de acortar distancias con el puntero, Melgar.

“No había esa sensación de urgencia de un equipo que se está jugando la vida hoy”, inició el comentarista en el programa ‘Después de Todo’. Asimismo, se enfocó en una acción puntual que mostró desgano de la ‘U’. “En un momento dado hay un tiro libre que lo va a patear Santillán y él va con una paciencia. No tenía ningún apuro como si el empate no estaba mal. Y como viene la tabla, no era un gran resultado”.

Su compañero Michael Succar se unió a la conversación y enfatizó que es la actuación más baja de la era ‘Coco’. “No ha perdido Araujo todavía como técnico de la ‘U’, pero ha sido el partido más discreto de su equipo. Incluso con Boys tuvo altos y bajos, pero desde el juego ofreció más”.

El panelista habló sobre el empate entre Universitario vs Mannucci

Horacio Zimmerman, integrante del programa deportivo, analizó el rendimiento de Andy Polo, futbolista de Universitario. “Cumplió en defensa, pero necesitas más de los de adelante. La pelota no le llega a Quintero y Polo, pero este último debería ser el que más la pida. ¿Cuántas veces ves a Polo en esa situación? Nada, parecía que no estaba jugando”.

Por último, Diego Rebagliati se enfocó en el bajón de Piero Quispe. “Antes era mucho más fresco. Por eso en el partido anterior no fue titular y ahora no estuvieron en lista Vilca ni Novick. Le va a costar mantener el puesto si no levanta, lo van a terminar sacando. Y está bien, los equipos grandes no te dan tanto tiempo”.

Y es que los comentarios de Diego Rebagliati y compañía no están alejados de la realidad. La ‘U’ podría perder el Apertura por este empate ante Carlos A. Mannucci. Sumó 24 puntos y se quedó a cuatro de Melgar, único puntero. A falta de cinco fechas de la culminación de la primera parte de la Liga 1 2022.

Universitario es quinto en el Apertura.

No solo la posición en la tabla debería causar preocupación en tienda ‘merengue’, sino también el fixture que afrontará en esta recta final. Solo tendrá cuatro partidos, pues aún no ha descansado, de los cuales enfrentará a tres rivales directos. Y como si fuera poco, dos cotejos serán en la altura.

Primero, protagonizará un clásico con Sporting Cristal. Segundo, irá a Arequipa enfrentarse a Melgar. Después entrará en un receso largo, casi un mes sin competir, porque hay parón por el repechaje de la selección peruana y descansará en la jornada 17. Por último, chocará con Sport Huancayo en la ‘Ciudad Incontrastable’.

SEGUIR LEYENDO