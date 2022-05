Carlos Zambrano tras partidazo ante Corinthians: “Al tener continuidad me siento con más confianza”

El zaguero fue el encargado de asistir a Dario Benedetto para el gol del empate. Foto: Libertadores.

Carlos Zambrano está en su mejor momento desde que llegó a Argentina y se ha vuelto vital en la defensa del Boca Juniors. El central quita, pelea y lidera en uno de los clubes más grandes, que este martes por la noche empató 1-1 ante Corinthians de Brasil por la Copa Libertadores y el jugador de la selección peruana ayudó con una asistencia. Tras el partidazo que jugó, habló en conferencia de prensa.

“ Al tener continuidad me siento con más confianza . Siempre quiero aportar de la mejor manera desde donde me toque. Todos queremos jugar y estamos al 100% para hacerlo bien, y me está tocando a mí e intento aprovecharlo. El grupo está más unido que nunca”, declaró el ‘Laón’, que estuvo los 90 minutos presente en la ‘Bombonera’.

Además de la asistencia a Dario Benedetto para el empate final, el ‘Kaiser’ aportó con su gran marca y quite de balones. Fue crucial en los duelos aéreos y siempre puso el pecho ante las constantes discusiones que se dieron en el terreno de juego. Recordemos que Luis Advíncula también fue parte del partido y estuvo presente todo el cotejo.

De los últimos siete partidos de Boca Juniors, el ‘León’ ha sido titular en seis duelos y en cinco estuvo los 90 minutos de juego. Solo salió en la victoria por penales ante Racing, en las semifinales de la Copa de la Liga Argentina, por estar amonestado con tarjeta amarilla. De esos compromisos, cuatro fueron victoria, un empate y otra fue derrota. Le ha ganado el puesto al argentino Carlos Izquierdoz, quien era el capitán del cuadro ‘Xeneize’ hasta la consolidación del peruano.

ASISTENCIA DE CARLOS ZAMBRANO

Ocurrió a los 42 del partido jugado en el estadio de la ‘Bombonera’′. Los dirigidos por Sebastián Battaglia se encontraban volcados en la cancha del ‘Timao’. Sus centrales jugaban muy adelantados que hasta pasaban la línea de la mitad del campo. Luis Advíncula centró, pero fue rechazado por un rival. El esférico quedó en el área y Carlos Zambrano, que había subido, fue a luchar y ganó con la cabeza. Darío Benedetto controló de espaldas, volteó y definió cruzado. Un disparo imposible de atajar para Cassio Ramos y que desató todo el frenesí de los hinchas ‘bosteros’ en el estadio.

Darío Benedetto marcó el empate en Boca Juniors vs Corinthians por Copa Libertadores 2022. (Video: ESPN).

PRÓXIMO PARTIDO DE BOCA JUNIORS

El siguiente duelo de Boca Juniors será clave para conseguir el primer trofeo del 2022. Al frente, en la gran final de la Copa de la Liga Argentina, tendrá a Tigre, que viene de eliminar a River Plate en cuartos de final y Argentinos Juniors en semifinales. Por su parte, los ‘Xeneizes’ dejaron en el camino a Defensa y Justicia y Racing de Avellaneda. El partido único que definirá al campeón se jugará este domingo 22 de mayo desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Mario Alberto Kempes.

Por otro lado, en la última fecha de la Copa Libertadores jugará ante el Deportivo Cali el jueves 26 de mayo y lo hará de local en la ‘Bombonera’. La victoria asegurará su pase directo a octavos, mientras que con el empate o la derrota deberá esperar el resultado del Always Ready ante Corinthians, que jugarán a la misma hora.

