Arley Rodríguez antes del duelo con Fortaleza: “No hay margen de error, tenemos que ganar sí o sí”

Arley Rodríguez habló sobre el duelo con Fortaleza por Copa Libertadores.

Alianza Lima viene atravesando una importante racha positiva en la Liga 1 con 6 victorias consecutivas. Esto les ha encaminado en su objetivo de tentar el Torneo Apertura. Sin embargo, en la Copa Libertadores aún está en deuda, ya que no ha podido sumar un triunfo. En ese sentido, Arley Rodríguez contó que el duelo con Fortaleza será definitorio y que ya no tienen margen de error.

“En mi humilde opinión, pienso que este miércoles tenemos que ganar sí o sí. Contamos con esa gran chance no solo de ganar el partido sino de pelear por seguir en un torneo internacional. Nos la jugamos toda e imagino que tendremos el mismo marco espectacular que se vio contra Colo Colo. Es nuestra oportunidad, no tenemos margen de error ”, fueron las primeras palabras del colombiano en una entrevista para el programa ‘Después de Todo’ de Movistar Deportes.

Del mismo modo, reconoció que la intensidad de la competencia internacional es distinta a la del torneo local, por lo cual, cualquier error cometido lo pagan muy caro, pero esperan cobrarse la revancha ante su hinchada. “Sabemos que en la Copa la dinámica es diferente, se juega a otro ritmo y no te puedes equivocar porque la pagas caro. Pienso que nos hemos ido adaptando a ello y se nos han ido partidos fundamentales que por ahí merecíamos un poco más. Pero esta es una nueva oportunidad que se nos presenta con nuestra gente y hay que ganar”, añadió.

El colombiano habló sobre la chance que tienen ante los brasileños y la posibilidad de romper la mala racha internacional. | Video: Movistar Deportes

Y es que el elenco ‘blanquiazul’ acumula 27 partidos sin conocer la victoria en dicho certamen continental. Desde el 2012 que no han podido ganar un solo partido y, según la cuenta estadística ‘Son Datos No Opiniones’, ha perdido en 13 de sus últimos 15 encuentros. A eso se le suma que cuenta con la peor diferencia de goles (-138), números devastadores para un club grande del Perú. Los jugadores han cargado con una mochila pesada que en estos 10 años no se han podido sacar.

José Carlos Fernández fue el último artífice de una victoria ‘íntima’ en la Libertadores. Le hizo un gol a Nacional de Uruguay el 13 de marzo del 2012 en un partido en el que justamente se impusieron con ese único tanto.

Por tal motivo, Arley considera que ya es momento de poder sumar los 3 puntos, de paso para tentar una opción en la Copa Sudamericana. El mismo equipo brasileño es su rival directo en esta consigna, por lo que de ganar podrían acceder mediante la tercera posición al segundo campeonato más importante del continente.

PRESENTE EN ALIANZA LIMA

De otro lado, el polifuncional futbolista comentó sobre su titularidad en el anterior cotejo del campeonato local ante la Universidad César Vallejo. “Estoy contento por la oportunidad que me brinda el ‘profe’. Uno siempre se entrena para ser titular. El tema de que incido más entrando es porque quizás me han visto más en ese rol y poco desde el arranque con una continuidad de 5 o 6 partidos, donde uno puede coger ese ritmo de competencia que al futbolista lo llena de confianza. Igual, desde donde me toque aportarle al grupo ahí voy a estar”, contó.

Asimismo, reconoció que puede aportar tanto siendo como titular, como de recambio ingresando en los segundos tiempos . “Si ingreso en las segundas partes, el ‘profe’ sabe que puedo encontrar a los defensas cansados y cuando me toca desde el comienzo sabe que puedo hacer un desgaste aprovechando mi velocidad y mis ganas”, cerró el jugador que lleva 11 partidos jugados y 2 como inicialista.

Arley Rodríguez llegó el 2020 para jugar en Carlos A. Mannucci, pero desde el 2021 está en Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima

