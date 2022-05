Clubes peruanos siguen sin ganar en Copa Libertadores: los terribles números a nivel internacional

Alianza Lima mantiene la mala racha de partidos sin ganar y ya suma 27.

Con los empates de Alianza Lima y Sporting Cristal en una nueva fecha de la Copa Libertadores, los clubes peruanos siguen alargando su mala racha en el torneo internacional y ya son 14 partidos sin conseguir una victoria. Universitario de Deportes y la Universidad César Vallejo también están involucrados.

Si buscamos el último triunfo de un equipo peruano en este torneo Conmebol tenemos que ir hasta mayo del 2021, cuando los ‘celestes’ vencieron 2-0 a Rentistas de Uruguay con goles de Alejandro Hohberg y Martín Távara por la quinta fecha del grupo E. Esta conquista finalmente le dio la clasificación a la Copa Sudamericana como uno de los mejores terceros.

Después se ha sumado un total de 12 derrotas y dos empates . En el arranque del 2022 los ‘cremas’ y los ‘poetas’ no pudieron con Barcelona SC de Ecuador y Olimpia de Paraguay, respectivamente, y fueron eliminados en fases previas sin poder ganar. A esto se le suma las seis derrotas y dos empates en total de los dirigidos por Roberto Mosquera y Carlos Bustos por el momento.

Además, solo se han marcado cinco goles a favor de los clubes nacionales en esos 14 compromisos y se ha recibido 27 en total. Por otro lado, se suma 23 cotejos sin ganar de visita según informa la página Son Datos No Opiniones. Recordemos que la última vez que un equipo peruano pasó a los octavos de final ocurrió hace nueve años y fue Real Garcilaso, hoy Cusco FC.

En los partidos jugados esta semana, Sporting Cristal empató 1-1 ante la Universidad Católica el miércoles en el estadio Nacional. Mientras que el mismo resultado se dio entre Alianza Lima y Colo Colo. Los dos equipos peruanos sumaron su primer punto en su respectivo grupo y aún pueden luchar por alcanzar el segundo torneo de clubes de Sudamérica.

Alianza Lima empató 1-1 con Colo Colo por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores

14 PARTIDOS CONSECUTIVOS SIN GANAR

2021

- Palmeiras 6-0 Universitario

- Sao Paulo 3-0 Sporting Cristal

2022

- César Vallejo 0-1 Olimpia

- Olimpia 2-0 César Vallejo

- Barcelona SC 2-0 Universitario

- Universitario 0-1 Barcelona SC

- Alianza Lima 0-1 River Plate

- Sporting Cristal 0-2 Flamengo

- Colo Colo 2-1 Alianza Lima

- Universidad Católica 2-1 Sporting Cristal

- Talleres 1-0 Sporting Cristal

- Fortaleza 2-1 Alianza Lima

- Sporting Cristal 1-1 Universidad Católica

- Alianza Lima 1-1 Colo Colo

NUEVA OPORTUNIDAD

Alianza Lima tendrá la oportunidad de revertir el amargo momento cuando enfrente a Fortaleza en el estadio Nacional el próximo miércoles 18 de mayo . El partido será válido por la quinta fecha del grupo F de la Copa Libertadores y arrancará a las 7:00 p.m. (hora peruana).

Mismo caso para Sporting Cristal, que tendrá una nueva oportunidad para revertir la situación el martes 17 de mayo en el estadio Nacional, cuando reciba a Talleres de Córdoba desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el marco de la quinta fecha del grupo H del torneo internacional.

HINCHAS PIDEN SALIDA DE MOSQUERA

Ni bien la Universidad Católica marcó el empate, los hinchas de Sporting Cristal que se encontraban presentes en el estadio Nacional mostraron su molestia con Roberto Mosquera y le cantaron para que se vaya del equipo. “Oh, Mosquera ya se va, ya se va, ya se va, Mosquera ya se va”, repitiéndolo en constantes oportunidades.

Al final del partido, el extécnico de Juan Aurich contestó: “Yo estoy concentrado en el partido y no escucho absolutamente nada, no sé quién habrá gritado que me vaya. Si quieren gritar que me vaya que lo hagan, respeto las opiniones, pero no he escuchado nada”, dijoen conferencia de prensa.

El técnico peruano aún no puede ganar en la presente edición de la Copa Libertadores. Foto: Conmebol.

