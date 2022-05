Congreso: Bloque magisterial pidió la inscripción formal de su bancada política

Nuevos quiebres en el parlamento y la izquierda peruana. Finalmente el grupo de congresistas que decidieron retirarse de la bancada de Perú Libre pidió a la Oficialía Mayor del Congreso ser considerados como bancada parlamentaria. El denominado Bloque Magisterial de Concertación Nacional cuenta con diez integrantes y tendrá a Alex Paredes como su vocero y a la ministra de la Mujer, Katy Ugarte, como primera vocera accesitaria.

“Al amparo del artículo 37º del Reglamento del Congreso de la república, solicitamos a usted dar cuenta a la Junta de portavoces y al Consejo directivo del Parlamento que, el día 12 de mayo del 2022 se constituyó el grupo parlamentario denominado Bloque magisteria de concertación nacional”, se lee en la misiva dirigida a Hugo Rovira, Oficial Mayor. El documento también señala que ya se procedió con la renuncia a la bancada de Perú Libre.

Alex Paredes, Pasión Dávila, Francis Paredes, Elizabeth Hermosilla, Segundo Quiroz, Paúl Gutiérrez, Edgar Tello, Germán Tacuri, Katy Ugarte y Lucinda Vásquez son los exintegrantes de la bancada de gobierno. Estos decidieron oficializar su separación tras la cuestionada elección de magistrados del Tribunal Constitucional, la misma que no contó con debate ni presencia de la prensa antes y durante la votación.

“La salida se da, debido a que la bancada de Perú Libre ha tomado algunas decisiones inconsultas” que no comparte totalmente y que “no son adecuadas para el país”, escribió la congresista Katy Ugarte al vocero de la bancada oficialista, Waldemar Cerrón. Desde entonces anunciaron que los diez disidentes formarían su propia bancada y no se unirían a ninguna de las ya conformadas.

LA RESPUESTA DE PERÚ LIBRE

La bancada oficialista decidió responder a la decisión del bloque magisterial con un comunicado en el que le deseó éxitos en la conformación de su nuevo grupo parlamentario y “recordando siempre que el valor más sublime en política son las lealtades y la gratitud como valor indispensable de persistencia para un país libre con justicia social”.

“En esa línea de coordinaciones y acuerdos directos ‘el grupo magisterial’ ha tomado la decisión de separarse de la Bancada de Perú Libre, hecho que era previsible, toda vez que detrás de ello, existe un proyecto político que esperamos sea de beneficio para el fortalecimiento de la democracia y la postura de un bloque de izquierda que estamos seguros tendremos coincidencias como fomentar los consensos por el bien del país para reivindicar los derechos de los que menos tienen, siempre buscando el bien común”, subrayó.

Con la salida de diez de sus integrantes, Perú Libre deja de ser la primera fuerza política dentro del Congreso ya que solo cuenta con 22 parlamentarios frente a los 24 que ahora ostenta Fuerza Popular, el partido con el que disputaron la segunda vuelta electoral en el 2021.

Cabe recordar que la salida del bloque magisterial era una advertencia que se venía repitiendo desde hace varias semanas por parte de sus propios integrantes. Además de las discrepancias registradas desde que asumieron funciones, Katy Ugarte señaló que “posiblemente si no hay coincidencias (…) nosotros somos libre, somos invitados y tomamos la decisión también, esto es evaluable. Veremos que pasa en los días”.

“No me siento cómoda en la bancada porque como bloque magisterial nos organizamos de mejor manera, nos reunimos, siempre estamos en constante análisis de la política (…) Estamos en constante comunicación y casi con la bancada no tenemos (diálogo)”, agregó entonces la hoy vocera accesitaria del Bloque Magisterial.

