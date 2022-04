Martín Vizcarra: “No es el momento oportuno para promover una nueva constitución”

Martín Vizcarra, uno de los políticos que se vacunó de manera irregular.

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se presentó esta tarde en la Comisión investigadora encargada de presuntas irregularidades de corrupción en la gestión de las contrataciones de bienes y servicios de Essalud, Minsa y otros del Congreso de la República.

A la salida del Legislativo, comentó que él no debería estar como invitado, sino como parlamentario. “Yo he sido el congresista más votado del Perú”, y recordó que fue censurado, y por esa razón viene dando una batalla legal ante el Poder Judicial, sin embargo dijo que el caso se viene dilatando.

También respondió sobre la propuesta del Ejecutivo para llamar a referéndum y definir si se convoca a una asamblea constituyente. “La constitución amerita una serie de cambios, pero no es el momento oportuno para promover una nueva constitución. Sí necesita modernizarse, pero no en este momento de crispación. Se tienen que hacer los cambios de manera ordenada, buscando consensos en favor de todo el país” , apuntó.

Minutos antes, durante su presentación en el Congreso, Vizcarra reconoció que el país tuvo una alta tasa de mortalidad en la pandemia por la covid-19, ello debido a que el sistema de salud del país no había sido una prioridad en los gobierno de los últimos 50 años.

“Efectivamente, el Perú tiene una alta tasa de mortalidad, no podemos negarlo. Pero cómo nos vamos a tener una alta tasa de mortalidad si empezamos con 100 camas UCI, con 800 camas de hospitales y con un oxígeno fuera del alcance de las posibilidades de la industria nacional por la norma”, indicó el exmandatario.

Precisó que en su gestión se trabajó para que el registro de fallecidos por coronavirus sea lo más real posible. “Lo que nosotros hicimos fue dar la indicación precisa al sector salud para que nuestro registro sea lo más real posible, porque queríamos trabajar con absoluta transparencia”, señaló.

Asimismo, respecto a la escasez de oxígeno en el 2020, afirmó que el oxígeno medicinal en función a las recomendaciones médicas debe tener una concentración del 93 %, y que debido a una Resolución Ministerial del 2010, en el gobierno de Alan García, se elevó del 93 % al 99 % el uso del oxígeno medicinal en el país, lo que generó un monopolio.

“El 2010 se generó un monopolio. solo una empresa en el país podía producir oxígeno medicinal al 99 % y las de 93 % tuvieron que cerrar (...) Poniendo en riesgo la salud de la población, siendo evidente este riesgo en la pandemia”, precisó.

Por lo que, refirió, en su gobierno se bajó nuevamente al 93 % mediante una norma, “pero de la noche a la mañana uno no puede hacer una planta de oxígeno por lo que se demoraron dos a tres meses, que es el tiempo que estábamos sufriendo esa falta de oxígeno” .

PRUEBAS COVID

Ante la pregunta de la comisión sobre el uso de pruebas rápidas y moleculares, expuso que su gobierno optó por priorizar la compra de pruebas rápidas debido a que había una falta de oferta de pruebas moleculares por la alta demanda mundial en esa fecha. “Cuando nosotros salimos al mercado a buscar pruebas moleculares, las capacidades de producción estaban agotadas”, dijo.

Agregando como segundo motivo que a inicios de la pandemia en el país solo habían dos laboratorios para procesar pruebas moleculares, en Lima y Loreto. “La capacidad máxima entre ambos laboratorios para procesar pruebas era de 500. muy ínfimo”, detalló.

Finalmente, el exmandatario informó que durante su gobierno no se había iniciado un proceso de compra de vacunas contra la covid-19, ya que recién a finales de 2020 la OMS publicó su primera validación para el uso en emergencia de la vacuna Pfizer.

“Yo estuve como presidente del Perú hasta el 9 de noviembre del 2020 y hasta ese momento no había ninguna vacuna autorizada para su uso, recién fue el 31 de diciembre del 2020 que la OMS publicó su primera validación para su uso en emergencia de la vacuna Pfizer (...) Nosotros no podíamos haber concretado ningún proceso porque terminamos la gestión el 9 de noviembre cuando no se había validado ninguna vacuna”, subrayó.

