Juan Reynoso y la dura crítica a los hinchas del Cruz Azul tras caída: “No reconocen el esfuerzo”

El técnico cayó en el partido de ida 1-0 ante Tigres. VIDEO: Cruz Azul

La hinchada del Cruz Azul está incómoda con el técnico peruano, Juan Reynoso, y con los jugadores luego de la caída ante Tigres por 1-0. En el trancurso del partido y al final los aficionados criticaron lo suficiente a varios futbolistas de la plantilla como para generar molestia en el ‘Cabezón’ y este respondió en conferencia de prensa al final del duelo de ida de los cuartos de final de los play offs del Torneo Clausura, Liga MX.

“El futbol es presente y lastimosamente esta hinchada se ha vuelto de un paladar negro en donde no reconocen el esfuerzo de los chicos . Hace una semanas, Sebastián era lo mismo y hoy es de los puntales y es valorado, es ovacionado. Iván tuvo un gran juego el pasado, hoy de repente no encontró, esa jugada de amarilla lo condicionó, pero no es para matarlo, tiene cuatro meses en este club, pero bueno esperemos que la gente sea más comprensiva, que los muchachos son seres humanos, no son robots, pueden tener una tarde o noche mala, pero para estar en este club, hay que sobrellevar estos momentos, a nadie le ha ido bien desde el primer partido que jugó aquí y bueno, seguro el domingo van a mostrar otra cara”, expresó el técnico nacional.

Además, también analizó el partido, explicó porqué terminaron perdiendo y lo que deben mejorar de cara a la vuelta. “Imitar mucho de lo que hicimos en el segundo tiempo, más allá que ellos estuvieron con un hombre menos pero creo que en el inicio, once contra once, lo hicimos mejor y quitarnos esos detalles de malas decisiones. Hoy creo que el primer tiempo caímos en precipitaciones, jugadas sencillas nosotros mismos las complicamos, así vinieron dos de peligro y una tercera en el segundo tiempo, creo que limpiando eso y jugando como lo hicimos en el segundo tiempo, vamos a tener mucha chance de revertir la situación”.

Cruz Azul jugará el partido de vuelta este domingo 15 de mayo desde las 8:05 p.m . (hora peruana) en el estadio Universitario de Nuevo León. Deberá ganar por la mínima diferencia si quiere forzar los suplementarios y penales o dos tantos si quiere avanzar directamente a las semifinales. Sobre este punto analizó el rival: “Es un gran rival, que juega muy bien en su estadio, pero nosotros llevamos un escudo importante en este futbol”, sentenció.

El técnico peruano ya no tiene la confianza de los hinchas de Cruz Azul como al finalzar el 2020.

LUIS ABRAM TERMINÓ CON LA NARÍZ ROTA

Ocurrió a los 60 minutos del cotejo, cuando todo y estaba 1-0 a favor del rival. Luis Abram corrió a despejar el balón con la cabeza, pero Nicolás López lo impactó con su botín en el rostro. Esto causó el reclamo de los hinchas y jugadores del elenco ‘cementero’. El portero Sebastián Jurado, al ver a su compañero tirado en el suelo, comenzó a llamar a los médicos. Su rival también se acercó a auxiliar al ‘incaico’.

El integrante de la ‘bicolor’ tenía sangre en la nariz muy cerca al ojo. Luego de consultar al VAR, el árbitro le mostró la roja directa al ‘Diente’. El cuerpo médico le realizó una sutura en el rostro y el defensor nacional hizo su reingreso rápidamente. Sin embargo, al final del partido se le vio yendo de emergencia a un clínica para revisar su situación.

Luis Abram sufrió agresión en Cruz Azul vs Tigres

