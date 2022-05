¡SOLD OUT! Avril Lavigne agota entradas en primer día de preventa para su concierto en Perú

Sold out para Avril Lavigne. Entradas de preventa se agotaron en primer día. (Foto: Composición Infobae)

¡En menos de 24 horas! Avril Lavigne ha demostrado que, pese al pasar de los años, sigue siendo considerada una de las cantantes más populares de los últimos tiempos. Prueba de ello, es la reciente preventa de su concierto en Lima, que ha terminado con las entradas agotadas en el primer día. Atención, porque aquí te contaremos también cuándo será la venta general.

Como se recuerda, los días viernes 13 y sábado 14 de mayo estaban pactados para la etapa de preventa exclusiva para clientes de Interbank, el cual otorgaba un 15% de descuento. Los fans entraron a la página de Teleticket a las 9 a.m. para conseguir los esperados tickets; sin embargo, la productora Masterlive Perú informó que ya no quedan disponibles.

“¡La preventa exclusiva Interbank se ha agotado! Pero aún tienes una chance para ver a la princesa del Pop Punk en Perú” , anunciaron mediante su cuenta oficial de Twitter.

Avril Lavigne arrasó con entradas para su concierto en Lima. (Foto: Twitter)

Te puede interesar | Bad Bunny, Avril Lavigne, Harry Styles y más: Fechas y lugares de sus conciertos en Lima este 2022

¿CUÁNDO SERÁ LA VENTA GENERAL DE ENTRADAS?

Si no llegaste a comprar entradas para el concierto de Avril Lavigne en Lima, recuerda que tienes una segunda oportunidad este lunes 15 de mayo a partir de las 9:00 a.m . En esta caso, las entradas ya no contarán con 15% de descuento.

ZONAS Y PRECIOS DE LAS ENTRADAS GENERALES

El concierto de Avril Lavigne contará con tres zonas, que varías desde los 153 soles a 448 soles. A continuación, los precios:

CAMPO A 448 soles (Venta general)

CAMPO B 224 soles (Venta general)

TRIBUNA 153 soles (Venta general)

El concierto de Avril Lavigne contará con tres zonas. (Foto: Teleticket)

¿CUÁNDO Y DÓNDE ES EL CONCIERTO DE AVRIL LAVIGNE?

El concierto de Avril Lavigne se realizará el 5 de septiembre en Arena Perú . En esta ocasión escucharemos sus mejores éxitos, incluido los de su reciente álbum, el cual lanzó en febrero de este año. Se trata de “Love Sux”.

En este material presenta el sencillo principal “Bite Me”, su primera música nueva desde 2019 y su debut en el sello discográfico para Travis Barker’s DTA Records. “Love Sux” muestra colaboraciones con Black Bear, Machine Gun Kelly y Mark Hoppus.

¿CÓMO COMPRAR LAS ENTRADAS?

Primero, recuerda que puedes hacer la compra desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, es por ello que debes de revisar tu conexión, tener tu tarjeta a la mano y revisar si tu tarjeta tiene habilitada la opción de compras por internet . Luego, sigue los siguientes pasos.

1. Ingresa a la página web de Teleticket o haciendo clic AQUÍ.

2. Crea tu cuenta de usuario. Te pedirán una contraseña y tus datos personales, al igual que tu correo electrónico vigente.

3. Confirma tu registro entrando a tu correo y luego retornarás a la página de Teleticket.

Estos pasos son de suma importancia porque si no tienes una cuenta en Teleticket y quieres realizar la compra directa, al momento de ingresar los datos de tu tarjeta te enviarán a crear una y eso te tomará más tiempo. Realiza estos primeros pasos horas o días antes de la preventa y venta de entradas.