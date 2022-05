Callao: Denuncian a hombre que grababa a su vecina mientras se bañaba y policía no quiso atender el caso

Joven denunció a su inquilino que la grababa mientras se bañaba. Video: ATV

Dimos Manuel Pantoja ha sido denunciado de haber estado grabando sin permiso a su vecina de vientres años, mientras se bañaba. El hecho sucedió en el distrito de Bellavista en la Provincia Constitucional del Callao.

La víctima de este aberrante hecho, relató cómo es que ella se percata que estaba siendo grabada: “Mientras me estaba duchando, me percato de una sombra y cuando me acerco, veo que había una cámara grabándome. Es ahí que comienzo a gritar a mi mamá que el inquilino me estaba filmando, luego ella sale, mientras yo seguía en la ducha asustada”.

Este sujeto, aprovechaba una ventana que conectaba directamente con el baño de la joven, el cual estaba ubicada a lado de la escalera del interior del inmueble, es por ese medio que, el acusado captaba a la víctima mientras ella hacía uso de la ducha.

Además, la madre también comentó su accionar al momento que su hija la alerta de la barbarie que estaba cometiendo su vecino.

“De pronto escucho a mi hija gritar llamándome y diciéndome que el vecino la estaba grabando desde la ventana, es ahí que yo salgo rápidamente y lo veo desde la escalera con el teléfono, yo se le quito y ahí hemos encontrado como cinco vídeos de mi hija”, dijo a ATV Noticias.

“Me siento mal porque todos están viendo mis vídeos, tengo miedo que a mi hermana también la hayan grabado, tengo miedo”, expresó entre lágrimas la víctima de este hecho.

La denuncia de la víctima fue rechazada en la comisaría de Ciudad del Pescador, en Bellavista. Foto: Andina

COMISARÍA NO QUERÍA ATENDER LA DENUNCIA

Según explicó la madre de la agraviada, al llegar a la dependencia policial de Ciudad del Pescador, en Bellavista, para interponer la denuncia correspondiente, no querían atenderla; tuvo que esperar toda la noche para que finalmente tomarán la atención para el caso en el que su hija estaba viéndose vulnerada.

Dimos Manuel Pantoja vive exactamente al lado de la casa de la señorita que ha sido violentada y la madre de la joven, teme que este sujeto no solo haya grabado a la denunciante de este caso, sino también a su otra hija y a una de sus inquilinas quienes también hacen uso de aquella ducha.

Esta familia cree que las autoridades no tomen con la rigurosidad del caso a este sujeto, quien podría salir libre y así poder continuar con sus perversas acciones.

Es importante recordar que, en caso seas víctima o testigo de un caso de violencia contra la mujer o algún integrante del grupo familiar comunicarte directamente con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para recibir el respaldo correspondiente. Puedes hacerlo a través de la línea Centros de Emergencia Mujer (CEM) 431 a nivel nacional; línea 100. Vía mensaje al 100. Además de comunicarte con la central 105 de la policía para que puedan acudir a la brevedad para atender la denuncia o situación de violencia en la que se pueda vulnerar la integridad de las personas en todo sentido.

