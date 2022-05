Cómo quitar las manchas en el sofá y eliminarlas rápidamente

Cómo limpiar las manchas en el sofá (Foto: Captura)

Las manchas en el sofá son algo casi imposible de evitar. Este mueble de la casa es uno de los más cómodos después de la cama y también es uno de los más usados ya sea estando solos o con vista, este siempre albergará a alguien durante el día.

Si tenemos mascotas en casa, las probabilidades de que el sofá termine manchado aumentan y más aún si no hemos educado bien a nuestros engreídos. Pero no te preocupes porque cuidar el sofá puede resultar fácil, y no importa si este es de tela, cuero, gamuza o cualquier otro material, ya que todo tiene solución.

A continuación te contamos cómo prevenir las manchas y también te compartiremos algunos trucos para limpiar las manchas de un sofá.

TRUCOS PARA LIMPIAR EL SOFÁ

Todos los trucos que te mostraremos son fáciles de realizar en casa con productos caseros y solamente unos cuantos necesitarán ser comprados en algún supermercado.

1. Agua y jabón:

Esta es una de las soluciones más sencillas y se trata de mezclar un poco de jabón blanco para la ropa con agua tibia. Todo debe de quedar muy diluido, cuando veamos que es una mezcla homogénea, entonces será momento de aplicarlo sobre la mancha. Utiliza una esponja limpia y húmeda y haz movimientos circulares de afuera hacia dentro de la mancha.

Deja que actúe por alrededor de unos cuantos minutos, ya que la mancha debe de desaparecer. Al ver que ya no está la zona afectada, será momento de limpiar los restos de jabón con un poco de agua.

2. Jabón lavavajillas y agua:

El jabón lavavajillas es otra muy buena solución. El proceso es el mismo que el anterior, solo recuerda que el detergente tiene que ser líquido.

Frota la mancha con un paño húmedo y luego deja que aclare. En el caso de que la mancha siga, repite el paso.

3. Agua oxigenada:

El agua oxigenada es muy efectiva, pero para que no sea muy invasiva tienes que mezclarla con agua del caño. Luego coge una esponja o un paño limpio y aplica sobre la zona dañada. Espera unos minutos mientras actúa y verás como va desapareciendo la mancha. Por último pasa un paño con agua pura.

Trucos caseros de limpieza para sofás manchados. (Foto: Captura)

4. Alcohol:

Echa alcohol en un spray pulverizador. Aplícalo de poco en poco en la superficie y también pasa un cepillo de cerdas suaves por encima, restriega con cuidado. Por último, seca los restos con un paño limpio.

5. Bicarbonato de sodio y vinagre:

El poder blanqueador del bicarbonato es conocido y más aún en todo lo que respecta a la limpieza y por qué no utilizarlo para dejar atrás las manchas del sofá.

Para realizar la preparación debes de coger el bicarbonato y combinarlo con un poco de vinagre, solo hasta que forme una pasta. Cuando ya esté en este estado, será momento de aplicarlo sobre la mancha y dejar que actúe por unos minutos. Luego retira los restos con un paño o un cepillo suave. Aspira en caso necesario.

6. Sal y zumo de limón:

Si el sofá ha sido manchado por algún tipo de grasa, este truco casero te ayudará a no dejar rastro de aquel lapsus.

Prepararlo es muy fácil, nada mas haz zumo de limón y añade un poco de sal. Frota sobre la mancha. Deja que actúe durante unos minutos y luego pasa con un paño húmedo.

Si tu sofá es de colores vivos, como un naranja, rosado, rojo, amarillo y similares, es mejor no utilizarlo, ya que esa zona terminará sin la mancha, pero también un poco más blanco que todo lo demás.

Trucos caseros de limpieza para sofás manchados. (Foto: Captura)

7. Quitamanchas comercial:

En último lugar, está el quitamanchas para sofá comercial. Este puede ser encontrado en cualquier supermercado y sus componentes son especiales para realizar este trabajo.

Asimismo, en algunos casos vienen segmentados por color, tipo de tela, textura y más.

SEGUIR LEYENDO