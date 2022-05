“No fuimos capaces de atender a nuestros afiliados”, el mea culpa del CEO de AFP Integra

Autocrítica de los fondos de pensiones.

El gerente general de la AFP Integra, Aldo Ferrini, reflexionó sobre el desempeño que han tenido las administradoras de fondo de pensiones en el Perú. En ese sentir, dio una dura crítica sobre la gestión y el trato que han tenido con sus afiliados.

En una entrevista para Canal N, en el programa Enfoques Cruxados con Jaime Chincha y Mario Ghibellini, el CEO manifestó que su entidad no se dio cuenta que tenía que impulsar algunas reformas para mejorar el ahorro ciudadano y, sobre todo, su pensión.

“Durante mucho tiempo, miramos como gran logro de las AFPs, hablamos del 2000 y 2010, la gran cantidad de ahorro que habíamos generado y el impacto que este generaba en la macroeconomía, pero no vimos el nivel de la pensión que tiene en ciudadano. Nuestro rol principal no es macroeconómico, sino generar pensiones. No nos dimos cuenta que teníamos que impulsar algunas reformas para mejorar el ahorro ciudadano y su pensión. Eso es solo un punto”, manifestó Ferrini.

“Nos hemos cerrado mucho en un esquema que tuvo un éxito muy grande a comparación de la Seguridad Social de los años 80, pero no nos modernizamos y no fuimos capaces de entender la necesidad de alinear los intereses del afiliado. Ha habido un gran problema en relación a esa imagen contra las AFPs, que hoy es el caldo de cultivo para vulnerar el sistema de manera fácil”, agregó.

El debate sobre las AFPs se encuentra en su punto más álgido mientras que el presidente de la república, Pedro Castillo, está a una firma de promulgar el retiro de hasta 4 UIT, equivalente a 18,400 soles, de los fondos de pensiones de las administradoras.

De no firmar la ley, hasta el 27 de mayo, el mandatario puede observarla y y regresarla al Congreso, esto provocaría que vuelva a debate en busaca de aprobarse por insistencia. Otra opción es que el Ejecutivo no haga nada, con lo que pasado el tiempo se promulga de manera automática.

Luego de que se promulgue la ley, entra a tallar la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Esta entidad tiene un plazo máximo de 15 días calendario para publicar el reglamento de cómo se retirarían los fondos. Puede ser a fines de mayo o los primeros días de junio. Unos días después se habilitará la plataforma donde los aportantes podrán inscribirse para retirar el monto de hasta 4 UIT.

Recordemos que en anteriores oportunidades, se hizo un cronograma para inscripción que lleva un orden correlativo según el último dígito del DNI. A partir de ese momento, puede pasar un mes hasta que se efectúe el primer desembolso.

La congresista Silvia Monteza, presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, adelantó cómo sería efectivo el retiro de AFP. La autógrafa indica que se realizará el retiro en tres partes de la siguiente manera:

- Primer retiro de hasta 1 UIT (S/ 4,600): en un plazo máximo de 30 días calendario después de presentar la solicitud ante la AFP.

- Segundo retiro de hasta 1 UIT (S/ 4,600): En un plazo máximo de 30 días calendario.

- Tercer retiro por el restante del monto solicitado de hasta 2 UIT (S/ 9,200): En un plazo máximo de 30 días calendario.

