Pedro Castillo: “A mí jamás me verán meter las manos para robarle un centavo a este país”

Pedro Castillo niega haber recibido un centavo de la corrupción. VIDEO: TV Perú

Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la obra de mejoramiento y ampliación del servicio de riego en Apurímac, el presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró tener claros los objetivos de su gestión de llegar a los lugares más alejados en el país para atender a los niños, maestros, campesinos y obreros.

En su discurso al público negó cualquier acto de corrupción de su lado. “A mí jamás me verán meter las manos para robarle un centavo a este país, a este pueblo. Hoy nos quieren hacer ver y poner el cliché de corruptos, pero quiero que me lo demuestren. ¿En dónde he metido la mano? ¿A quién le he robado?” , manifestó.

“Compañeros, hoy se inventan muchas cosas, se buscan a personas para que hablen cosas que ni siquiera conocen y ni siquiera saben. Se meten con la familia, con la forma como nos hemos superado con nuestra propia fuerza para ser lo que somos. Pero esa es su agenda. Nosotros tenemos agenda propia que es atender las necesidades de este Perú profundo”, apuntó el jefe de Estado.

Castillo señaló tener el cariño y la confianza del Perú profundo y dijo estar convencido de que si no se conoce la realidad no se conoce la necesidad del pueblo y no se le puede atender. Recordó, en ese sentido, que cuando han llegado expedientes y solicitudes a distintas oficinas del Estado muchas veces quien estaba detrás del pupitre los atendía si quería.

“Y cuando hemos venido a cambiar esas cosas y decimos que hay que atender al pueblo, estas personas que trafican con el hambre salen a gritar. Aunque griten, tengo que responder al pueblo para darle agua, educación, salud, canales de irrigación”, enfatizó el Jefe del Estado.

Ratificó, además, que este será el quinquenio de la educación y el agro nacional. “Es dura la batalla, nos han puesto obstáculos, pero los vamos a superar”, dijo.

HIZO LLAMADO AL CONGRESO

Asimismo, instó al Congreso a atender los más de 30 proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, tras referir que hay algunos parlamentarios que parecen haber sido elegidos para poner zancadillas y no han propuesto hasta ahora un proyecto para enfrentar los problemas nacionales.

“En las próximas horas volveremos a presentar un proyecto de ley al Congreso para enfrentar problemas álgidos en salud, educación y el agro nacional” , añadió Castillo.

De igual manera, se expresó a favor de que se solucione el problema entre las comunidades de Apurímac y la empresa minera las Bambas en el marco del diálogo.

También insistió en su llamado a trabajar en marco de la unidad entre los tres niveles de gobierno. “Debemos estar juntos, no tenemos por qué estar peleándonos”, afirmó.

