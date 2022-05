María del Carmen Alva: “Estamos en una coyuntura política muy difícil. El país está paralizado”

María del Carmen Alva, presidenta del Parlamento. | Foto: Congreso de la República

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso conversó con el diario Trome, donde habló de la coyuntura que se vive en el país tras los duros cuestionamientos al Poder Ejecutivo, Legislativo y la gestión de Pedro Castillo en estos 9 meses.

La parlamentaria se mostró preocupada por la paralización del país y aseguró que desde hace tiempo no ve ni conversa con Castillo Terrones.

“Estamos en una coyuntura política muy difícil, entrampados. Sabemos que no hay 87 votos para una vacancia. El país está paralizado, así que creo tenemos que ver una salida política y cómo podemos salir de este problema que la población lo pide, además”, expresó.

“La salida constitucional siempre está, la vacancia. Para eso necesitamos 87 votos. No sabemos si en algún momento los vamos a tener o está cercano el momento porque la coyuntura aquí cambia muy rápido. Otra salida es, efectivamente, un adelanto de elecciones para recortar los mandatos, pero, claro, previo acuerdo político y una previa reforma constitucional”, agregó para el mencionado portal.

Consultada sobre la desaprobación del Congreso que se registra en las diversas encuestas, Alva aseguró que es consciente de ello y que es un reflejo por el “hartazgo del poder Ejecutivo”.

“Hay un gran hartazgo en general de los políticos y este hartazgo del Poder Ejecutivo se refleja al final tanto en el Congreso como en el Poder Judicial y el Ministerio Público . Ahora, el Congreso nunca ha sido popular en ninguna parte del mundo. Siempre ha tenido una baja desaprobación”, manifestó.

“ En este Congreso no nos vamos a igualar al Poder Ejecutivo . El gobierno está con ese discurso de igualarnos o decirnos que la culpa de que ellos no puedan gobernar en este país o de no poder resolver sus problemas es por el Congreso que tienen, porque es obstruccionista, porque no lo dejan trabajar y ahora le echan la culpa a la Constitución”, argumentó.

Por otro lado, la titular del Congreso, señaló que desde hace tiempo no conversa con el presidente Pedro Castillo y que incluso ya no lo ve.

“Hace tiempo que no veo al presidente, pero cuando he tenido oportunidad de estar con él, recuerdo que era el momento de Íber Maraví, le dije: ‘Por favor, cambie a ese ministro. No le suma, afecta al gabinete’, y la última vez que estuvo acá, el 5 de abril de este año, que me dijo que se iba a hacer el decreto para derogar la inamovilidad, bueno, simplemente le dije: ‘Quédese hasta el final, por favor, que la gente quiere escucharlo y queremos que usted escuche el pedido de los congresistas’”, acotó.

Sobre la gestión de Pedro Castillo afirmó que es “una gestión de 9 meses, 51 ministros, demasiados cambios, gabinete con gente no idónea, no solo gabinetes sino en general los funcionarios que está contratando, no es gente con experiencia ni que pueda trabajar por el país. Es un desgobierno para mí y ha demostrado una absoluta falta de capacidad para gobernar”.

Sobre la crisis que afronta el país, en donde parece que es imposible salir por todos los problemas que se han venido observando en estos últimos 9 meses, María del Carmen Alva, sabe que sí o sí el Congreso tiene que “salvar a la Nación”.

“Siempre tiene que haber una salida legal, una salida constitucional y mientras haya Congreso va a existir aquí una democracia y desde el Congreso, como te digo, con el Ejecutivo lo más saludable va a ser que se llegue a un acuerdo político porque el país no puede estar paralizado y la clase política tiene que salvar a este país ”, puntualizó.

“La gente no tiene trabajo, está buscando otros rumbos, prosperidad, buscando cómo mantener a su familia porque no se siente tranquila con este gobierno que no le da seguridad, confianza y oportunidades de trabajo”, dijo.

