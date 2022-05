Congresista José Cueto: “La educación sexual integral es una desgracia”

Congresista de Renovación Popular José Cueto. | Foto: Agencia Andina

La educación en el Perú sigue estando en debate, esta vez en torno a los materiales educativos que reciben los menores de educación básica regular. La presencia del enfoque de género ha despertado el malestar de diversos grupos que, a través de una ley, buscan participar en el desarrollo de las publicaciones que llegarán a manos de los estudiantes. Sobre la medida aprobada en el Congreso, José Cueto de Renovación Popular mostró su apoyo.

El parlamentario lamentó que los textos hayan sido elaborados por una ONG a la que calificó de “pro ideología de género, pro LGBTI y pro aborto”. Cueto aseguró que la forma cómo se han presentado los temas de materia sexual ha sido erróneo. “Entra al link que aparece ahí y te sale un página porno. Sexo explícito”, dijo en Canal N para lueg recordar que la exministra de Educación Flor Pablo fue criticada por la aparición de un cuestionado enlace en los textos escolares.

Para el integrante de Renovación Popular, los padres y madres deben participar en la edición de los textos. “Los padres tenemos que tener control de eso. Eso se ha dicho toda la vida”. Además, recalcó que el material que se utiliza en la actualidad no tiene en cuenta a los padres al momento de resolver dudas o problemas que suceden en la escuela. “El profesor debe llevar a la niña o niño a un lugar privado y decirle cómo actuar. En ningún lado dice mencionarle a los padres”, dijo que se señala en los manuales entregados a los maestros.

Foto: Composición.

“La educación sexual integral es una desgracia”, agregó Cueto para luego señalar que este tipo de información debe ser enseñada con los padres al costado del alumno. “No estoy de acuerdo con que solo enseñen los expertos”, dijo para luego denunciar que los profesores son adoctrinados para que enseñen sin la participación de los padres y madres de los alumnos.

Cueto también lamentó que en los textos publicados aparezca Miguel Grau junto a una figura que calificó de terorrista. Al ser consultado sobre a quién se refería dijo: “Ahí están los nombres. No me acuerdo. Por lo menos acusada de terrorismo”. “La mayoría de los caviares no dicen que no hubo terrorismo en el Perú. Les dicen luchadores sociales. Me he pasado 40 años de mi vida de los cuales 20 he estado en zona de emergencia. He visto cómo esta gente maldita mataba. ¿Cómo no les vas a enseñar esa parte de la historia a tus hijos?”, agregó.

CUESTIONADA MEDIDA

Con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianzas para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular y Perú Libre se aprobó el proyecto de ley 094 que “impulsa la calidad de materiales y recursos educativos en el Perú”. Esta iniciativa señala que el Ministerio de Educación debe garantizar que los materiales educativos “se encuentren acordes a los principios de la educación peruana” y fomenta la participación de los padres de familia en su elaboración.

Congreso: se aprobó dictamen que pone en peligro el enfoque de género en la educación básica

“La educación no debe ser un medio para promover ningún tipo de ideología social o política, menos aún de aquellas prácticas que pueden configurar un delito sancionado por lo moral y por el Código penal peruano como es el caso del terrorismo y tipos penales relacionados” se lee en el texto aprobado por la mayoría de la representación nacional.

Los materiales de las áreas de Personal social, Desarrollo personal, Ciudadanía y educación cívica, Ciencias sociales, Descubrimiento del mundo y Ciencia y tecnología serán sometidas a revisión de “representantes de las Asociaciones de padres de familia, asociaciones civiles constituidas e inscritas en los registro públicos u otras instancias de representación constituidas para participar del procesos educativo de sus hijos”.

SEGUIR LEYENDO