Alberto Rodríguez recordó la vez que cenó con Cristiano Ronaldo y el consejo que recibió de Mourinho

Alberto Rodríguez contó grandes anécdotas en su paso por el fútbol europeo.

Alberto Rodríguez es uno de los futbolistas peruanos con una gran trayectoria en Europa de los últimos años. El ‘Mudo’ estuvo mucho tiempo en Portugal, donde compitió al máximo nivel y vivir muchas anécdotas. Asimismo, el defensor pudo conocer a grandes referentes de este deporte como es el caso de Cristiano Ronaldo y José Mourinho.

“Salimos y nos fuimos a un restaurante a cenar. Llegamos y en la parte de la entrada había como un bar. Ahí estaba Cristiano sentado tomando un jugo. Yo entro y él estaba ahí. Mendes (su exagente) le dijo ‘¿Lo conoces?’ y Cristiano respondió ‘si, hola Alberto, ¿Cómo estas?, lo conozco de Braga”, inició el ‘Mudo’.

“Cuando entramos, estaba su familia y sus amigos. Eran como treinta personas incluido yo. Estaba su mamá, era algo muy íntimo. Era un sitio bien privado y la pasamos bien”, continuó en conversación con Roberto Drago en ‘Charlas de Cuarentena’.

EL CONSEJO DE ‘MOU’

Alberto Rodríguez ha sido dirigido por buenos técnicos, pero recibir un consejo de uno de los entrenadores más importantes del viejo continente es otra cosa. El central peruano rememoró la ocasión en la que José Mourinho le dio unos ‘tips’ para marcar mejor.

“Fuimos a Inglaterra y en ese entonces él dirigía al Chelsea. Me llamaron y me presentaron con José Mourinho. Hablé con él en español porque estuvo en el FC Barcelona. Me dijo que era un gran jugador, pero tenía que meter más patadas”, contó.

