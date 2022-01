Roberto Mosquera a Emanuel Herrera:“No puedes darle la espalda a Sporting Cristal”

Roberto Mosquera dirigirá su quinta temporada en Sporting Cristal.

Roberto Mosquera se refirió a Emanuel Herrera por primera vez después de su salida en Sporting Cristal. El técnico peruano contó que hace poco pudo conversar vía telefónica con el delanterocuando este demostró su interés por regresar a La Florida. Asimismo, ‘Mou’ reconoció que el argentino le pidió disculpas.

Primero, ‘Ema’ llamó al preparador fisico del elenco celeste y le dijo lo siguiente: “Mira sebas no me ha ido bien, encima no me pagan, quiero regresar, me equivoqué y quiero hablar con el ‘profe’”. Sebastián Salvatore le comunicó todo lo manifestado por el atacante a Mosquera. “El que se va sin que lo boten, regresa sin que lo llamen”, expresó el estratega peruano a su colaborador.

“Yo no he tenido un si o un no con él, me incomodó porque él dijo que yo no había hablado con él. Yo nunca hablé porque se fue. Yo no soy una persona reconcorosa, pero tengo buena memoria. A mi no me gustan que me lastimen ni que me mienta”, continuó.

Una vez en llamada con Herrera, el técnico ‘bajopontino’ le hizo llegar su sentir. “Es díficil disculparte, a una semana del torneo tú decidiste irte, dijiste que eran temas familiares y al final no fue por eso. Te dije que si al fútbol argentino vas con Cristal tú la rompes, pero ir a jugar allá no era el momento”.

“ No puedes darle la espalda a un club que te ha puesto en esta situación y económicamente estás bien, vives en un departamento top. Parece que estoy sacando en cara Emanuel y tú has hablado mal de mi y me lo tienes que aclarar ”, finalizó ‘La Mosca’. “Si ‘profe’, le pido disculpas”, fue la respuesta del actual jugador de Argentinos Jrs.

Roberto Mosquera contó la conversación que tuvo con Emanuel Herrera, después de que el argentino buscó regresar a Sporting Cristal.

¿POR QUÉ NO REGRESÓ HERRERA?

Juan José Luque, director deportivo del club, habló en exclusiva con RPP sobre este tema. “Emanuel Herrera estuvo cerca de volver a Sporting Cristal. No es que la negociación se cayó, pero se tomó la decisión de que la opción final sea John Jairo Mosquera. La palabra la tuvo el entrenador y así se dio”, sostuvo.

En conclusión, no se trataría de un tema económico o un acuerdo entre Sporting Cristal y Argentinos Jrs. por lo que se frusto su vuelta al Rímac, todo sería por la determinación del entrenador nacional. El colombiano John Jairo Mosquera, que llegó procedente del fútbol boliviano, fue el elegido para comandar el ataque este 2022.

“Cuando nos fijamos en un jugador extranjero, estamos al pendiente de todos los detalles. John Jairo (Mosquera) llegó porque se acomodaba al presupuesto, es un gran delantero y tiene muchas ganas”, señaló Roberto Mosquera sobre su nuevo ‘nueve’.

Sporting Cristal: John Jairo Mosquera y sus primeras fotos en el club celeste (Foto: Club Sporting Cristal)

SEGUNDO AMISTOSO DE CRISTAL

Sporting Cristal completó su segundo amistoso pensando en lo que será el debut en la Liga 1 2022. Los ‘celestes’ superaron 2-1 a Deportivo Municipal en el estadio Alberto Gallardo. El duelo se dividió en tres tiempos de 30 minutos y los goles del elenco ‘rímense’ fueron de Christopher Olivares y Percy Liza

Para este compromiso, Roberto Mosquera paró el siguiente once: En el arco estuvo Alejandro Duarte, en la dupla de centrales Omar Merlo y Benjamín Villalta, Rafael Lutiger y Johan Madrid fueron los laterales. En el mediocampo, Jesús Pretell, Leandro Sosa y Alejandro Hohberg. El tridente ofensivo fue Fernando Pacheco, Percy Liza y Christopher Olivares.

