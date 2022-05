Juan José Luque: “Lo que hace Sporting Cristal en Copa Libertadores se magnifica o minimiza comparado con otros equipos”

Juan José Luque habló sobre las críticas que recibe Sporting Cristal en Copa Libertadores.

Sporting Cristal se encuentra al borde de la eliminación en la Copa Libertadores 2022. Y es que ha conseguido 3 derrotas y 1 empate que lo ha dejado fuera de competencia y en la misma senda negativa de hace años que le ha llevado a recibir diversas críticas. En ese sentido, Juan José Luque, director deportivo del club, habló de este tema y consideró excesivo todo lo que se habla de dicha institución.

“Da la sensación de que todo lo que hace Sporting Cristal se magnifica o se minimiza comparado con otras instituciones. Me parece que se nos critica con un exceso bastante elevado. En situaciones parecidas la vara de medir no suele ser igual. Es algo que también nos hemos ganado, pero me parece que hay un punto ahí que debemos de mirarnos en todo lo que envuelve al club”, comentó el dirigente en una entrevista para Radio Ovación.

Asimismo, reconoció entender estas apreciaciones por el hinchaje que llevan los periodistas hacia algunos equipos. “Sé que todos llevamos un hincha adentro y que es difícil para el periodista olvidarse de eso e intentar verlo todo de forma equilibrada. No es un reclamo, pero creo que se debe ver porque cuando hacemos las cosas bien, se dice pero no se le da la dimensión. Lo he vivido en estos tres años”, señaló.

Sporting Cristal ha conseguido 5 campeonatos nacionales desde el 2012 con sendas participaciones en torneos internacionales. | Foto: Difusión

ERRORES ARBITRALES

Ahora, el asunto sobre estos comentarios recibidos se tocó a raíz de que el cuadro ‘celeste’ ha conseguido apenas un empate en la máxima competición continental de clubes. En este caso, Luque consideró que también se debe tomar en consideración las fallas arbitrales. “Hemos obtenido un punto como el otro representante también que está en la Copa Libertadores. Creo que es de justicia valorar el trabajo que ha hecho el equipo. Ha competido de tú a tú tanto de local como de visitante. También creo que hemos sido muy perjudicados por decisiones arbitrales, que para mí no es excusa porque los partidos los tenemos que ganar igual, pero son grandes condicionantes como lo que pasó en Argentina y en Chile. Me parece que es un factor que no hay que olvidar”, aseguró.

Del mismo modo, se mostró satisfecho por el nivel de competitividad mostrado por los ‘cerveceros’ ante equipos con mayor poder económico y jerárquico, aunque los errores de los jueces hayan impedido que se ubiquen en una mejor posición.

“En estos tres años, en los que he podido valorar el rendimiento y el nivel, he visto al equipo compitiendo con equipos con presupuesto y con historia reciente. Y si bien no hay que esconderse detrás de nada este año, hay que reconocer que hemos sido perjudicados en momentos claves que no estaríamos hablando de un punto, sino de otra calificación. Es algo que todos hemos visto: penal en el último minuto que no se cobra, aunque el árbitro forma parte del fútbol y tenemos la obligación de ganar los partidos con y sin errores”, finalizó.

El director deportivo defendió al club 'celeste' de las críticas recibidas a raíz de su rendimiento en el torneo continental de clubes. | Video: Radio Ovación

Efectivamente, el elenco dirigido por Roberto Mosquera se vio perjudicado en el cotejo ante la Universidad Católica en el San Carlo de Apoquindo. En aquella oportunidad, le cobraron un penal inexistente a los ‘cruzados’ por una ‘mano’ en el área de Percy Liza que, tras ver la repetición, chocó en el hombro. Sin embargo, el árbitro Leodán González cobró la pena máxima y el encuentro acabó 2-1 para los chilenos.

Una situación similar vivió en Córdoba, cuando sucumbió ante Talleres por la mínima diferencia. Aunque en esta ocasión, los jugadores reclamaron una falta previa a Nilson Loyola antes del gol de Matías Esquivel, un hecho que tampoco fue cobrado por el juez de turno. Incluso el mismo lateral izquierdo tuvo que pasar la noche en el hospital producto del golpe que sufrió en la cabeza. Pero por la rapidez de la jugada no evidenció una falta intencional, sino más bien una acción fortuita.

Cabe mencionar, que en ambos encuentros y en las otras jornadas que disputaron, los ‘bajopontinos’ no han podido convertir las ocasiones que generaron. Ante Flamengo dispararon 9 veces (2 al arco, 4 desviados y 3 atajadas). Contra los chilenos tuvieron 13 remates (3 al arco, 9 desviados y 1 atajado), mientras que con Talleres la historia se repitió con 7 disparos (2 al arco, 4 fuera y 1 atajado). De esta manera, se comprueba que la falta de efectividad también ha sido un factor crucial para que el cuadro peruano se encuentre en el último lugar del grupo H.

