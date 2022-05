Richard De La Piedra descartó a Universitario para el título del Apertura: “Para mí, está fuera de la pelea”

Richard De La Piedra habló sobre Universitario y sus opciones en el Apertura.

Universitario de Deportes consiguió una valiosa victoria ante Alianza Atlético el pasado sábado 7 de mayo. De hecho, fue un resultado que lo mantiene con vida en la lucha por el Torneo Apertura de la Liga 1 2022. Sin embargo, para el periodista Richard De La Piedra, el cuadro ‘crema’ está fuera de cualquier posibilidad del primer título del año.

“ Para mí la ‘U’ está fuera de la pelea . Con Araujo ha mejorado y probablemente comience a sacar puntos. Pero no lo digo necesariamente por el equipo, sino porque ha perdido puntos que no va a recuperar”, expresó el comunicador en el programa ‘Fútbol en América’.

Acto seguido, analizó los partidos que le quedan a Sport Huancayo, actual líder, con respecto a Universitario. “Por ejemplo, Sport Huancayo en este momento tiene dos partidos menos que la ‘U’. Universitario tiene, de los 5 que le queda, 2 de local y Huancayo 4 de local. Si Sport Huancayo gana esos 2 de local que tiene más que Universitario, le sacaría 9 puntos a falta de 5 fechas”, señaló.

Además, dejó en claro que sus rivales directos se impusieron en plazas donde los ‘cremas’ no consiguieron sumar. “Melgar ganó en Juliaca y ahí perdió la ‘U’. Sport Huancayo ganó en Villa El Salvador, donde la ‘U’ perdió. Los rivales que se ubican arriba están sacando puntos donde la ‘U’ no sumó. Y lo más probable es que no caigan. Por más que siga sumando, la ventaja es demasiado amplia”, añadió.

En efecto, cuando aún estaba bajo la dirección técnica de Álvaro Gutiérrez, el club limeño sucumbió ante Binacional de visita por la mínima diferencia. Al igual que ante Deportivo Municipal por 2-1. De ahí que se encuentre comprometida a sumar de a 3 en todo lo que le queda por jugar.

Universitario ganó 3-1 a Alianza Atlético por la fecha 13 de la Liga 1

DESPERTAR DE LA ‘U’

No obstante, Erick Osores advirtió que la grandeza y apoyo que contará el elenco de Ate en las jornadas que restan por disputarse serán cruciales a la hora de afrontar los encuentros. “La ‘U’ va a ser local en todas las canchas a partir de ahora. Bueno, lo es habitualmente. La bola de nieve que significa Universitario presiona al árbitro como ayer (el sábado). Creo que a la ‘U’ no le va a alcanzar, pero va a seguir metiendo presión hasta la última fecha”, aseguró.

En donde sí llegaron a un punto medio, es cuando ambos mencionaron que los dirigidos por Jorge Araujo no depende de sí mismos. Aunque el hecho de haber sumado en 4 de sus 5 reciente duelos les brinda una esperanza de cara al futuro.

FIXTURE COMPLICADO DE LA ‘U’

Ahora, Richard especificó los partidos en donde los ‘estudiantiles’ deberán ganar para tentar el Apertura. “A la ‘U’ le faltan cinco partidos: Mannucci de visita, Cristal de local que está peleando, visita a Melgar que ha ganado todos sus partidos en Arequipa y hasta no le han hecho gol, descansa y juega con Sport Huancayo. No solamente tendría que ganar en estas plazas, sino esperar que Huancayo y Melgar tropiecen ”, declaró.

El periodista deportivo, junto a Erick Osores, analizaron el presente y el porvenir del cuadro 'crema' en lo que resta del primer torneo del año. | Video: Fútbol en América / GTT Deportes

Ante Carlos A. Mannucci en Trujillo tendría, en el papel, el favoritismo para obtener el triunfo, ya que es un equipo que no ha ganado en sus últimos cinco partidos y está antepenúltimo. Los tres restantes (Sporting Cristal, Melgar y Sport Huancayo) serán de suma importancia, considerando que son equipos que están posicionados en los primeros lugares y vienen en alza. Asimismo, previo al duelo con el ‘Rojo Matador’, contará con una fecha de descanso, con lo cual sus opciones podrían verse minimizadas.

Sin duda, las últimas jornadas del Apertura estarán al rojo vivo, en donde los detalles empezarán a ser tomados en cuenta y donde cada error podría ser pagado muy caro y aprovechado por los competidores directos.

