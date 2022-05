Donny Neyra aseguró que le metió puñetazo a Paolo Guerrero cuando estaban en divisiones menores

El exfutbolista Donny Neyra contó que le pegó a Paolo Guerrero.

El exfutbolista Donny Neyra fue el nuevo invitado de Luis Guadalupe en su programa ‘La Fe de Cuto’ y no se guardó nada. El ‘Riquelme peruano’ contó la historia del puñetazo que le metió a Paolo Guerrero cuando aún no llegaban a primera división. El ‘Depredador’ no habría sido el único jugador agredido.

Todo sucedió cuando ambos se encontraban iniciando en el mundo del fútbol. Donny jugaba por Academia Cantolao y Paolo defendía los colores de Alianza Lima. En un partido, el popular ‘Bidón’ le metió un “viaje” al capitán de la selección peruana.

“Nos estaba ganando Alianza en mi cancha. No podía perder. Estaba 1-0 con gol de ‘Pichirrin’ (Paolo Guerrero), voy a un córner, regresó, me lo encuentro y.... pum, le metí en la cara. Fui descarado”, inició Neyra en conversación con ‘Cuto’.

El exjugador de Universitario de Deportes agregó que el ‘combo’ al atacante fue en los primeros minutos del segundo tiempo y por ello, el compromiso se acabó. “Le íbamos a voltear el partido, los teníamos encima y hago la del ‘chavo’”.

Asimismo,’Bidonny’ aseguró que no le mostraron la tarjeta roja. “¿Qué me expulsan? nada. Ni me expulsaron, solo que se metieron diciendo ‘profe le han pegado’. ‘Pichirrin’ se quedó tirado como media hora. Nadie había visto nada”.

“Desde ahí me agarró un miedo”, afirmó el exmediocampista. ‘Cuto’ Guadalupe recordó que Paolo Guerrero decía que él era abusivo y Neyra lo desmintió. “No lo soy, pero uno sacaba lo de la Ciudad del Pescador (su barrio)”.

GUERRERO NO FUE EL ÚNICO

Paolo Guerrero no habría sido el único ‘gomeado’ por Donny Neyra, su compadre Jefferson Farfán corrió con la misma suerte. Pese a que conocía a la ‘Foquita’ desde el colegio Alfonso Ugarte, no le perdonó por una broma en una concentración.

Ambos coincidieron en las categorías menores de la ‘bicolor’ y el ‘10 de la calle’ fue a molestar a Neyra a su cuarto. “Yo llevaba mi radio, mi musiquita y ellos entraban a joder, pero ese día estaba asado”.

“No sé que pasó y Jefferson me dijo ‘dame el control’. Entró a cambiarme el canal. Le dije ‘Oe dame, te voy a pegar’ y me respondió ‘pégame pues’. Solamente le hice así .... y el ‘nero’ comenzó a llorar. Me tiró el control, pero ahí nomás quedó”, narró.

