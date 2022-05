Luis Abram contribuyó en la tanda de penales y Cruz Azul clasificó a cuartos de final de la Liga MX

Cruz Azul bajo la dirección del entrenador peruano Juan Reynoso venció este sábado por 3-1 en una serie de penaltis al Necaxa para clasificar a los cuartos de final del torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano.

El partido de repechaje finalizó en el tiempo regular con un empate de 1-1. El paraguayo Juan Escobar marcó por los Azules y el uruguayo Rodrigo Aguirre por el Necaxa.

Sin embargo, en la definición de penales, el defensa peruano Luis Abram fue uno de los encargados de patear desde los doce pasos y anotó.

Hubo que llegar a la tanda de penales para definir al equipo que clasifique a cuartos de final. Cruz Azul se impuso por 3-1 y el peruano Abram ejecutó el tercer penal de buena manera. En Necaxa erraron Fabricio Formiliano, Agustín Olilveros y Arturo Palma.

De esta manera, Luis Abram, habitual convocado a la selección peruana, volvió a recibir la confianza del entrenador Juan Reynoso y fue titular. El zaguero de 26 años que llegó procedente del Granada, en total, ha jugado catorce partidos en la Liga MX nueve de ellos como titular.

DT Juan Reynoso se pronunció tras clasificar a Cuartos de Final

“Estamos entre los ocho, después de lo de hoy, seremos un rival duro, me imagino que los rivales de arriba no querían que pasáramos, hay que descansar hoy y ratificar en la cancha”, comentó Juan Reynoso, después de clasificar a los cuartos de final.

“Fue un partido duro, pero ya en los penaltis contamos con la gran categoría de Sebastián para atajar y la efectividad para patear cada penalti de nuestros jugadores que valió para alcanzar la victoria y avanzar”, dijo el entrenador peruano en rueda de prensa post-partido.

Juan Reynoso compartió su análisis del duelo en el que aceptó que el rival los superó en la primera mitad, aunque puntualizó la reacción de sus dirigidos en el complemento: “El primer tiempo no fue bueno porque no pudimos tener la pelota y creo que ellos merecían más, pero en el segundo lapso mejoramos y pudimos haber cerrado el partido antes, pero no estuvimos finos frente a la portería”, acotó.

“El fútbol nos pone en el lugar que merecemos. Agradezco a la afición que vino a apoyar, que seguro no son los que nos pegan en las redes; ellos confiaron en nosotros y los muchachos les dieron un triunfo sufrido”.

Cruz Azul se une al Pachuca, Tigres UANL, el Atlas y el América, como los equipos que ya están instalados en la fase de cuartos de final del Clausura 2022

SEGUIR LEYENDO: