Especialista sobre video de Sebastián Palacín: “No tiene un trastorno mental, es consciente de lo que hace”

Poder, una palabra que muchos abusadores sexuales tienen presente inconscientemente para actuar con sus víctimas. Sebastián Palacín, un joven de 25 años e hijo del presidente de Indecopi, Julián Palacín, grabó un video para TikTok donde confesó que abusó sexualmente de una mujer que se encontraba en estado de ebriedad. El Ministerio Público le abrió una investigación por presunto abuso sexual.

Este tema creó bastante polémica, por ello, la psicóloga Rosa Tenazoa conversó con Infobae acerca de lo expresado por el joven en su video y sostuvo que normalmente estos abusadores buscan a personas vulnerables, personas con las que sienten poder y superioridad, pero que no es parte de un trastorno mental.

“Estos agresores generalmente atacan a las personas que son vulnerables, por ejemplo, los niños, mujeres ebrias o personas con alguna discapacidad, ya que tienen poder sobre ellos . El que es un violador no tiene un trastorno mental, porque no está loco, es consciente de lo que hace. Todas las personas tienen impulso sexual, pero la cosa es cómo satisface ese deseo sexual. No vas a ir por la calle, ver a cualquier persona, decir que tienes ganas de hacerlo y simplemente actuar sin importar lo que la persona quiera. Es la forma en la que cada uno expresa su sexualidad”, señaló.

Por otro lado, comentó que los agresores tienen la capacidad de no ponerse en los zapatos del otro, además que ven a las mujeres como un objeto para satisfacer su deseo sexual y que tomarlo a la broma es una forma para no aceptar la responsabilidad de sus actos.

“A las mujeres las ubican dentro de una perspectiva que la ponen como un objeto para la satisfacción, no se le ubica como una persona, no hay, desde el aspecto psicológico, una facilidad para empatizar ni para generar un vínculo con otra persona. No importa mucho lo que ella piense, pero si la opinión (del agresor) donde el juego de poder se ve muy marcado”, dijo.

“ Plantean esta situación desde un enfoque de broma, no son capaces de asumir en la totalidad la culpa, a pesar de que si se dan cuenta de lo que hacen, pero no son capaces de asumir su responsabilidad y la comparten con la víctima, es decir, la culpan ”, afirmó.

SOBRE EL VIDEO

Sebastián Palacín confesó violación sexual en TikTok.

En el video se muestra a Sebastián contando como su amigo del colegio y él recogieron a dos chicas de una discoteca para llevarlas a su casa. Conforme la historia va avanzando, lo que más destaca es la forma en la que cambia las palabras: ‘cama’ por ‘camarada’; ‘flaca’ por ‘flacurri’, etc.

“Hasta cierto punto, él se cuida a la hora de hablar, porque utilizó frases en las que cambia las palabras, es decir, no es un lenguaje totalmente explícito, utiliza jergas para hacer alusión y también utiliza algunos adornos a la hora de hablar para que la gente lo sepa interpretar”, resalta Tenazoa.

El video fue publicado, pero luego de algunas horas fue eliminado. La psicóloga explicó que fue una equivocación de parte de Palacín, es decir, fue consciente de publicarlo, pero al darse cuenta se le pasó de la mano, lo borra.

“Generalmente las personas que cometen alguno de estos eventos se dan cuenta y lo tratan de encubrir, pero si él no fuera capaz de darse cuenta, significa que no mide las consecuencias de sus actos eso es otra característica (de un abusador), no proyectar las consecuencias de tus actos. Eso también habla de una persona que es inmadura, porque cuando una persona hace algo, sabe que todo va a tener una consecuencia. Es tener una percepción inmadura de la realidad”, comenta.

Al eliminar el video, publicó otro pidiendo disculpas si alguien se sintió ofendido, revelando que fue “un experimento social que salió mal”. Todo esto explota más debido a que estas últimas semanas, han estado ocurriendo acontecimientos relacionados con la violencia contra la mujer.

“Todos, en este momento, estamos un poco sensibles por los últimos acontecimientos que han ocurrido estas últimas semanas, debido a que se han evidenciado muchas noticias relacionadas a la violencia contra la mujer, como el caso de la niña de 3 años que fue ultrajada en Chiclayo. A esto tendríamos que sumarle el proyecto de ley de la castración química. Pudo haber optado por realizar otro experimento social en la calle para ver la reacción de la gente de su alrededor”, manifestó

Sebastián Palacín confesó violación sexual en TikTok y luego aseguró que todo se trató de un “experimento social” | VÍDEO: TIKTOK

Miles de personas han visto este video y han mostrado su indignación, pero, ¿cómo afecta a las mujeres o niñas que ya han sido ultrajadas anteriormente? Según Tenazoa, que las víctimas observen este tipo de casos hace que se ‘revictimicen’.

“Cada vez que se comenta sobre ese acto o lo observan en algún video, lo que hace es revictimizar a la persona, es decir, vuelve a vivir lo que ella vivió antes . Las personas que han sido víctimas de abuso se sienten ofendidas, porque nadie entiende su dolor. A esto se le aumenta que si se cuenta como un espartajo, termina siendo ofensivo”, dijo.

¿CÓMO IDENTIFICAR A UN AGRESOR?

Puede que algunas personas tengan algún ‘estereotipo’ de cómo lucen o son los agresores, pero lo cierto es que puede ser cualquier persona, sobre todo las que se muestran más carismáticas, amables y divertidas.

“ Pueden ser personas muy carismáticas, amables y divertidas, no necesariamente tenemos que tener una imagen de un abusador con un estereotipo, al contrario, lucen muy sociables y normales . Al conocer a la víctima, se ganan su confianza y pueden utilizar esa información para acceder a ella y manipularla, aislarla. Una vez que comiencen a dominar la forma en que piensa y su mente, es más fácil controlar otros aspectos de su vida.”, aseguró.

Si se tiene un niño en el hogar, la psicóloga recomienda desconfiar de con quién dejan los padres a sus hijos. Además, resalta que se debe tener una buena comunicación con ellos.

“ Los niños a veces no cuentan lo que les pasa, porque sienten miedo y piensan que no les harán caso, pero si los papás siempre están abiertos a decir las cosas o tienen un espacio de confianza con sus hijos, ellos entonces van a expresarse más ”, comentó.

Por otro lado, Sebastián había publicado otro TikTok donde acusa a su papá, Julián Palacín, de salir con la chica con la que anteriormente frecuentaba, según la especialista, esto podría explicar las razones de la confesión.

“El contexto donde se vive es sumamente importante. Un padre puede ser violador o abusador, pero no comportarse como tal en la familia, sino que de una manera dominante con los hijos, ello implicaría que si se muestra con esa característica, los niños podrían aprender del modelo (sin la necesidad de ser violadores). Con una madre u otra figura que no represente lo mismo para los hijos, brindaría equilibrio y otra perspectiva para ver las cosas”, finalizó.

Sebastián Palacín hace una revelación sobre su padre.

