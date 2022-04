Sebastián Palacín y la vez que confesó en TikTok que su padre le robó a su pareja

Sebastián Palacín hace una revelación sobre su padre.

Sebastián Palacín, hijo de Julián Palacín, presidente de Indecopi, acaparó portadas este lunes debido a un video que publicó en TikTok. En las imágenes, el joven de 25 años reveló a manera de hazaña que había tenido relaciones sexuales con una mujer que estaba dormida y en aparente estado de ebriedad, lo que configura como violación sexual.

Pese a que poco después lo borró de sus redes sociales, el video se viralizó. Es así como poco después aparecieron otros videos de Sebastián Palacín. Llama la atención que en uno de los videos, el joven culpa a su padre de haberle quitado a su pareja.

“Nadie me pidió que haga este video, pero lo voy a hacer porque me da la gana. Quiero decirles que yo pasé por una experiencia un poco traumática porque yo salía con alguien y ahora mi papá sale con esa persona y me siento hasta el c**o todos estos días”, empieza diciendo.

En seguida, pidió unos tips o consejos para poder lidiar con ese tema. “Yo no estaba enamorado de ella, pero aún así hay códigos que deben respetarse y los padres no deben trascender (sic) eso”.

Finaliza diciendo que lo peor de todo “es que mi papá está postulando para una campaña política, con qué cara. Las lágrimas ya no me salen”. El video es del 2021, en ese año Julián Palacín era militante de Perú Libre y postulaba al Congreso de la República por ese partido. Al no conseguir una curul, meses después fue nombrado como titular de Indecopi.

Sebastián Palacín confesó violación sexual en TikTok. VIDEO: Panamericana TV

NEGÓ VERACIDAD DEL VIDEO

Debido a la gran indignación que generó su vídeo, Palacín cambió su versión inicial. Tras publicar inicialmente en redes sociales como violentó sexualmente a dos jóvenes, el sujeto luego salió a pedir disculpas, y explicó que nada era verdad y que todo se trataba de un “experimento social”.

“Queridos seguidores, pido disculpas ante un vídeo bastante polémico que he generado. Lamento si se han sentido ofendido. Tengo que decirles que todo lo publicado no ha sido real y parte de mi imaginación como muestra de un experimento social bajo el cual me encuentro trabajando, en el cual he deseado medir las reacciones de las audiencias. Todo ha acabado en un problema serio, pero las historias no son realas”, alegó el joven.

Este video se viralizó rápidamente debido a la crudeza y naturalidad con que cuenta un hecho delictivo, como lo es una violación sexual, ocurrido el fin de semana en una fiesta en el sur de Lima. “Rey del trío marino” es el título con el que publicó el clip en TikTok, pero apenas cinco minutos después lo borró.

REACCIONES AL VÍDEO

El relato de Palacín provocó que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emita rápidamente un comunicado condenando los hechos y se solidarizó con las supuestas víctimas. “Repudiamos los hechos descritos en el video divulgado. Exigimos al Ministerio del Interior identificar a la persona, pronta investigación y que se tomen las severas medidas correspondientes contra quienes cometen los delitos descritos”.

Por su parte, la titular de MIMP, Diana Miloslavic, instó al Ministerio Público a actuar de inmediato. “Desde MIMP estamos enviando un escrito a la Fiscalía para que se inicie de inmediato una investigación sobre este repudiable caso. Mi solidaridad con las jóvenes y reitero que nuestros servicios están a su disposición”, publicó en Twitter.

Desde el Legislativo, la congresista del Partido Morado, Flor Pablo Medina, lamentó la frialdad con que cuenta el crimen y pidió a las autoridades competentes a actuar de inmediato en contra del autor de los hechos narrados, a quien habría identificado.

“El repulsivo sujeto que narra con frialdad en un video cómo, en complicidad de su amigo, abusaron sexualmente de dos mujeres en estado de ebriedad, ya ha sido identificado como Sebastián Palacín. Ministerio del Interior, Fiscalía y Ministerio de la Mujer deben investigar y actuar de inmediato”, tuiteó.

Asimismo, la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, mostró su indignación por la lentitud de los órganos competentes para actuar como corresponde la ley. “Abusadores, misóginos y violadores. A eso nos tiene acostumbrado este gobierno y otras autoridades que pululan por allí. REPUGNANCIA es lo que genera el hijo del jefe de Indecopi, Julián Palacin. ¿Dónde está la Fiscalía y el MIMP que no actúan de inmediato?”, señaló.

En tanto, la expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, publicó lo siguiente en redes sociales: “De no ser una broma este video, la persona que habla con total sangre fría y cinismo que enerva, narraría una #ViolaciónSexual contra una mujer en estado de indefensión (agravante). ¿Por qué está libre?”, indicó. Y pone en copia a instituciones como la Fiscalía Perú, Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo.

La historiadora Carmen McEvoy también habría identificado al autor del vídeo. “Su nombre es Sebastian Palacin, hijo de un jerarca del régimen perulibrista y nieto de uno de sus principales financistas. El miserable confiesa con lujo de detalles una violación contra dos mujeres inconscientes. No existe constitución que arregle este nivel de degradación moral”, manifestó.

