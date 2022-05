Día de la Madre: 5 canciones que no pueden faltar en esta fecha. (Foto: Captura)

Celebrar el Día de la Madre es casi una tradición en Perú. Durante este día las celebraciones se dan de diversas formas, como por ejemplo, un almuerzo familiar, una cena en familia, otros optan por sorprender a mamá con mariachis y algunos arman una fiesta para conmemorar este día.

La música es un gran acompañante en todo momento y acompañar el Día de la Madre con canciones que ensalcen a nuestra progenitora siempre será un buen plan.

En el caso de aquellos que no viven con su mamá por temas de salud, ya que aún sigue latente la presencia del COVID-19, o se encuentran viviendo en otro lugar o país por diversos motivos, un gran regalo para una madre siempre será el saber que su hijo o hija se encuentra bien de salud. Hacer una videollamada con un fondo musical, sin duda sería un buen regalo.

Si ya tienes en mente qué palabras dedicarle a tu mamá, puedes acompañarla de una buena canción, cuyas letras reflejen lo que sientes por ella.

CANCIONES PARA MAMÁ

1. Yo te esperaba - Alejandra Guzmán

Esta es una de las canciones más icónicas del Día de la Madre, ya que la cantante trasladó a esta composición todo lo que siente una mamá cuando se entera de que está embarazada.

Letra: “Yo te esperaba... Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto. Sueños en color, restaba sin parar días al calendario. Solo tú me podías curar. El mono de escenario

El mundo es como es, y no puedo cambiártelo, pero siempre te seguiré para darte una mano”.

2. La sonrisa de mamá - Palito Ortega

Letra: “Esa flor que está naciendo, ese Sol que brilla más. Todo eso se parecen, se parecen a mi mamá. Ese pájaro que canta, ese río que se va. Todo eso se parecen, se parecen a mi mamá. En el mundo no hay ternura que se pueda comparar cuando se oye dulcemente su cantar. La frescura de su voz y el encanto de su andar todo eso hacen, a mí, felicidad”.

3. A la sombra de mi madre - Leo Dan

Letra: “Todos tienen una madre, ninguno como la mía que arde como lucecita, haciéndome compañía. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella. Y sus ojitos se apagan, como el fulgor de una estrella. Yo le pido a dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita si quiera”.

4. Juan Gabriel - Amor Eterno

Letra: “Tú eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues, siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierto, de tanto que me duele que no estés”.

“Como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir, amándonos”.

5. Cabellos Blancos - Carmencita Lara

Letra: “Cabellos blancos los de mi madre, y los de plata sagrados son. Sus tersas manos me acariciaban aquella tarde que me alejé. Sus ojos tristes ¡Ay! me miraban cuando partía del dulce hogar. Barrio querido, barrio del alma cuida a mi madre, que volveré. Hoy que estoy tan triste quiero a mi madre juntito estar, pero ay no puedo, estoy tan lejos. Solo me queda, solo llorar”.

Y añadimos esta infaltable melodía a cargo de Camilo Sesto.

6. Madre - Camilo Sesto

Letra: “Ay, madre, ay, madre, siempre cerca y siempre lejos. Ay, madre, ay, madre, no te olvido porque te quiero. Te hablo como amigo, yo no tengo a quién darle el cariño que, desde niño tú me regalaste. Me acostumbré tanto a ti, que cuando estoy con alguien quiero que sea como tú, y como tú no hay nadie”.

