Sismate: Usuario emocionado de que la alerta sonó en su celular básico con teclado físico

Usuario demostró que su "chanchito" funciona a la par de cualquier smartphone.

Esta mañana, 22.5 millones de peruanos recibieron en su teléfono móvil una alerta debido a que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) puso a prueba la operatividad del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (Sismate), una herramienta tecnológica que permite el envío de mensajes de alarma ante sismos y otros desastres naturales.

Esta notificación sorprendió a propios y extraños, por lo que más de uno grabó la reacción de su entorno mientras su celular no dejaba de sonar. Uno de estos clips se volvió viral debido a la peculiaridad de su contenido.

Un usuario publicó un vídeo en Twitter donde muestra como su celular básico, que tiene teclado físico, recibió la alerta del Sismate. Según contó, publicó su caso en las redes sociales para “presumir” que su “chanchito” no tiene nada que envidiar a los smartphones.

“Mi celular chanchito también sonó. Dejando de lado las bromas, opino que es un buen proyecto, ya era hora de implementar algo así”, escribió el usuario de Twitter Suny Shu Lian.

Cabe precisar que, para que los celulares reciban estas alertas, deberán contar con línea móvil activa, con la función Cell Broadcast (Difusión Celular) y que se encuentren dentro de la cobertura de las cuatro empresas operadoras con red.

En los comentarios del vídeo, varios usuarios manifestaron que usaban el mismo modelo de celular y que no podían cancelar el sonido del simulacro. “Tengo uno antiguo también y no hay forma de quitar el sonido ese. No funcionan las teclas para cerrar ese mensaje”, se lee en el tuit. Otro usuario saludó que esta alarma haya llegado a todos los modelos de celulares.

“Me alegra que este tipo de celulares también suenen, mi madre solo tiene uno de esos y es bueno que, en caso de alertas, ella también se entere”, escribió otro cibernauta. El video viral acumuló más de 1678 en Twitter.

A través de Twitter, un cibernauta se volvió viral por demostrar como su “chanchito” recibió el mensaje de alarma del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana.

¿CÓMO SERÁN LAS ALERTAS DEL SISMATE?

La focalización de los envíos para la primera prueba en Perú se realizó tomando en cuenta los siguientes detalles:

- El mensaje se dirigirá a todo el país, pero cuando este operativo al 100 % se focalizará en las zonas geográficas donde sucede un evento anómalo.

- El mensaje tendrá las características de vibración y sonido continúo, muy diferente a un mensaje de texto (SMS) que se sobrepondrá a otras funciones del celular.

- El aviso permitirá que los ciudadanos puedan ponerse a buen recaudo. Para eso se empleará la tecnología Cell Broadcast (Difusión Celular), similar a los sistemas de mensajería de alerta temprana que se utilizan en Chile, Canadá y Estados Unidos.

¿HABRÁ MÁS ALERTAS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS?

Carlos Aguirre, director de programas y proyectos del MTC, en una entrevista para Canal N, se disculpó con todas las personas que se vieron perjudicados con este simulacro, pero, a la vez, alegó que era necesario realizarlo para mantener, en un futuro no muy lejano, a la ciudadanía protegida ante algún evento natural.

Asimismo, Aguirre adelantó a la población que a fines de este mes se ha programado otro simulacro de este tipo por parte de Instituto Nacional de Defensa Civil. “El día de hoy que hicimos el ejercicio tuvimos conocimiento que Indeci va a realizar un simulacro nacional el 31 de mayo. Nos comentaron la posibilidad de usar Sismate en este simulacro. Nosotros como institución estamos prestos a colaborar en todo lo que nos compete y apoyar en lo que sea necesario”, comentó.

A esto se le suma que se analiza la idea de que, en los próximos días, haya más alertas de este tipo en busca de instruir a los ciudadanos sobre su importancia y uso. De acuerdo al director de programas y proyectos del MTC, hoy se realizaron 168 pruebas de manera aislada en distintas comunidades.

“¿Si se esperan más ejercicios a futuro? Es algo que debemos revisar. Tenemos que revisar a detalle los resultados y en función a ello definiremos”, declaró a dicho medio.

SEGUIR LEYENDO