Conoce a Said Peralta, el juvenil de Alianza Lima que destaca cada fin de semana

Cada fin de semana en las juveniles de Alianza Lima, el nombre de Said Peralta (categoría 93) es uno de los que más resalta producto de su buen juego y goles importantes que han ayudado al triunfo. Las calles del distrito de Ate junto a las canchas de dicho barrio fueron testigos de sus primeros inicios con el balón y han visto todo ese crecimiento que hoy muestra cada vez que se enfunda la camiseta blanquiazul, donde cada fin de semana resalta con luz propia.

Por eso, para conocer su historia, Infobae llamó a Said Peralta, quien nos contó un poco sobre su historia y los sueños que tiene de llegar al primer equipo de Alianza Lima.

¿Cómo te sientes al terminar tu formación en Alianza Lima?

Me siento bien estando en Alianza Lima, ya me adapté bastante al grupo y cada entrenamiento trato de dar lo mejor de mí para meter los goles en el campeonato y estando en la reserva, estoy a un paso del primer equipo, pero como dicen vamos paso a paso y sé que con mi esfuerzo lo voy a lograr.

¿Y el grupo cómo te recibió?

Me sentí bien con el grupo, la verdad que me acomodé con los muchachos. Todos somos unidos y una familia. Voy bien con el profesor kenyi Aparicio, entrenador de la sub-18 y la reserva de Alianza Lima, ya que estoy jugando los partidos. Me está dando la oportunidad y ando jugando muy bien. Además, meto goles

¿Cuéntanos sobre tu formación en el fútbol?

Me inicié en la academia ‘Maji Talento’ de Vitarte, con el profesor Diógenes Gómez, ahí estuve formándome y en el 2018 jugando con Deportivo Zúñiga disputé Copa Federación Plata B. En el 2019, me voy a Íntimos Cable Visión de Vitarte, donde salgo campeón en la Liga Distrital por Copa Perú. Luego me ve el profesor Oseias de Souza de Ayacucho FC y me invita a formar parte de la reserva en el 2020. Yo viajo para jugar ahí el campeonato sub-18. Ahí también jugué Torneo de Reserva. De ahí me invitaron a formar parte de Alianza Lima y mi objetivo es jugar el Torneo de Reserva, subir al primer equipo y ser campeón de la reserva.

Ir Ayacucho a tu edad fue arriesgar, pero vemos que dio sus frutos, ¿cómo fue tu estadía en ese lugar?

Fue difícil estar ahí en Ayacucho, pero mi esfuerzo y las ganas de ir hacia adelante hizo que me esfuerce más. Estuve ahí en la Reserva, viviendo con la amiga de mi madre, quien me dio un cuarto. El 2021 que se juega la sub-18 estuve con seis compañeros del club que también eran de Lima y compartimos departamento. Tuve que esforzarme para seguir luchando con mi sueño de ser futbolista profesional.

Formaste parte de un microciclo con la sub-20 de Perú, pero al final no fuiste seleccionado para los partidos en el exterior, ¿cómo tomaste esa experiencia?

Sí, me convocaron para la selección peruana sub-20, el microciclo número 3, me sentí bien, no viajé por decisión del comando técnico que ya tendría un grupo formado en el primero y segundo microciclo, pero igual esforzándome y dando todo de mí, yo estoy seguro de que me van a volver llamar. Así que a darle con fuerza a los trabajos.

¿Cuéntanos sobre tus características de juego?

Yo juego de extremo derecho e izquierdo. También puedo ser volante ofensivo o media punta. Mis virtudes son: rápido con el balón, tengo buena pegada, cuento con inteligencia rápida para meter balones al espacio y habilitar al delantero. Además, sé centrar y soy habilidoso.

¿Cómo te visualizas al momento de ser promovido al equipo de Alianza Lima?

Yo voy a llegar al fútbol profesional y voy a dar todo de mí en cada partido. Espero en ese momento estar muy bien, físicamente, mentalmente y que mi familia me vea en el fútbol profesional.

¿Algún mensaje para los hinchas de Alianza Lima?

Les diría que confíe en nosotros y en mí. Yo voy a dar lo mejor de mí en todos los partidos y que visto la camiseta de mis amores.

