El motivador mensaje de Arley Rodríguez tras empate de Alianza Lima: “No nos rendimos, no se rindan”

Arley Rodríguez fue uno de los mejores del partido ante Colo Colo a pesar que solo estuvo los últimos 25 minutos del partido en el estadio Nacional. Alianza Lima terminó empatando por la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores, pero el colombiano se ganó el respeto y el apaluso de la hinchada ‘blanquiazul’ al finalizar el cotejo. Tras el encuentro, el delantero escribió un motivador mensaje en sus redes sociales.

“No me rindo. No nos rendimos. No se rindan”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram. Su historia fue rápidamente viralizada por los seguidores y los fanáticos del equipo, quienes lo compartieron en sus redes sociales y saludaron lo escrito por el exAtlético Nacional.

El colombiano ingresó al terreno de juego a los 65 minutos en reemplazo del paraguayo Édgar Benítez, que no estuvo en su mejor noche y pasó desapercibido en gran parte del partido. El jugador de 29 años entró a la cancha con las ganas de siempre y empujó al equipo a adelantar las líneas. Quitó pelotas y tuvo un buen despliegue. Además, fue profundo por el lado derecho y estuvo cerca de anotar. En la presente temporada suma 13 partidos y 328 minutos jugados. Además, aportó con dos goles y una asistencia.

Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó para voltear el resultado y todo finalizó 1-1 en el coloso José Díaz, que tuvo un marco espectacular. Alianza Lima tendrá la oportunidad de revertir el amargo momento cuando enfrente a Fortaleza en el estadio Nacional el próximo miércoles 18 de mayo. El partido será válido por la quinta fecha del grupo F de la Copa Libertadores y arrancará a las 7:00 p.m. (hora peruana).

CASI SIN OPCIONES

Recordemos que con el empate ante Colo Colo, Alianza Lima se quedó prácticamente sin opciones de llegar a los octavos de final del torneo y ahora deberán luchar por quedarse con el tercer puesto y acceder a la Copa Sudamericana. Esa disputa será precisamente con el cuadro brasileño, que por ahora tiene cuatro puntos y se ubica tercero en la tabla de posiciones.

ALIANZA LIMA 1-1 COLO COLO

Alianza Lima se quedó prácticamente sin opciones de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. El cuadro dirigido por Carlos Bustos empató por la mínima diferencia con Colo Colo en un estadio Nacional que estuvo repleto de hinchas ‘blanquiazules’ y se quedó con un solo punto al fondo de la tabla de posiciones.

El primer gol del partido lo puso el ‘Cacique’ a través del argentino Juan Lucero a los 22 minutos de juego. Sin embargo, a penas arrancó el segundo tiempo los ‘íntimos’ salieron motivados y el encargado de poner el empate fue el ‘Zorrito’ Wilmer Aguirre. El jugador de 38 años y 360 días, quien se convirtió en el futbolista peruano más veterano en marcar un gol en este torneo Conmebol, dejando atrás a Héctor Chumpitaz (37 años y 3 días), marcó un verdadero golazo.

Alianza Lima empató 1-1 con Colo Colo por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores

PRÓXIMOS PARTIDOS DEL GRUPO F DE LA COPA LIBERTADORES

Fecha 5

Alianza Lima vs Fortaleza (miércoles 18 de mayo)

River Plate vs Colo Colo (jueves 19 de mayo)

Fecha 6

River Plate vs Alianza Lima (miércoles 25 de mayo)

Colo Colo vs Fortaleza (miércoles 25 de mayo)

