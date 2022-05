Alcalde contrató un show de strippers para agasajar a madres en Arequipa | VIDEO

La municipalidad del distrito de Paucarpata preparó un evento en el restaurante La Quinta Dorada, ubicado en la calle Colón de ese mismo distrito (Arequipa), para celebrar el Día de la Madre. Este viernes 6 de mayo, el alcalde del distrito, José Supo Condori, decidió sorprender a las mamás que laboraban en la comuna con un show de strippers.

El evento fue confirmado por el diario La República y el regidor de la comuna, Hilarión Cavero Astete.

El concejal calificó el show como “de mal gusto y ordinario”. Además, dijo que pedirá un informe sobre el procedimiento y criterio que se siguió para contratar a los strippers, ya que habrían sido pagados con dinero público. “¿Quién decidió?”, cuestionó.

Las invitaciones habrían estado circulando toda la semana en los grupos internos del municipio de Paucarpata. En esta se leía que el agasajo a las madres sería el viernes a las 2:00 p.m. El slogan era: “Mamá se escribe con M de mujer maravilla”.

“Pero en realidad empezó a las 4.00 p. m. El alcalde dio un breve discurso y luego empezaron a repartir la comida, que era chuleta de cerdo con papa gratinada y ensalada de verdura. Al parecer no contrataron suficiente porque eran como 300 mamás. Entregaron el plato a las 5.00 p. m. Cuando se terminó, el alcalde volvió a salir al frente y dijo: ‘Les traemos esta sorpresa, esperemos que les guste’. Y aparecieron cuatro strippers”, contó una fuente al medio peruano, sobre lo ocurrido ese mismo día.

El show duró cerca de una hora. En todo ese tiempo, los cuatro hombres semidesnudos hicieron su espectáculo y sacaron a bailar a algunas de las mamás que habían asistido al evento.

El evento se viralizó en redes sociales y el rechazo de la opinión pública no se hizo esperar. Hubo personas que criticaron al alcalde de Arequipa por tomar esa decisión, uno de ellos, siendo el regidor Hilarión Cavero.

El alcalde contrató un show de strippers para "sorprender" a las madres. | VIDEO: Entre Líneas

“Es una vergüenza que los fondos de las arcas municipales se destinen para este tipo de eventos. No debería caerse en estos excesos. La pregunta es ‘¿a quién se le ocurre, ¿quién decidió, con qué criterio y gusto personal se hizo?’ Es bastante desagradable y ordinario”, comentó el regidor municipal, Hilarión Cavero Astete.

También lamentó que su distrito esté involucrado en un escándalo y afirmó a un medio local que le va a pedir explicaciones al alcalde de Paucarpata, José Supo. Dijo que este estuvo presente en la actividad.

“El alcalde José Supo debe responder por este despilfarro frívolo, él sabía de toda esta actividad, porque el mismo la presento. Ahora debe dar explicaciones de cuanto dinero se gasto y porque se destino presupuesto para este tipo de evento”, señaló a HBA Noticias.

Además, afirmó que los responsables de organizar y llevar a cabo la actividad van a recibir una sanción administrativa y aseguró que investigarán a fondo cuánto dinero se gastó para agasajar a las 300 madres con el show de strippers.

“Es increíble que teniendo varios problemas en el distrito, se destine dinero para este tipo de cosas. Si fuera una empresa privada no habría problemas, pero siendo la municipalidad encargada, el dinero debió ser destinado de un presupuesto municipal. Entendemos la molestia de los vecinos y vamos sancionar estos actos”, acotó.

José Supo Condori, alcalde del distrito de Paucarpata. | Foto: El Paisano

LA RESPUESTA DEL ALCALDE

El alcalde respondió a las críticas y negó que el show con strippers se haya realizado cuando él estaba en el lugar. Asimismo, también negó que se haya comprometido alguna parte del presupuesto del municipio.

“El día de ayer hemos programado una actividad para agasajar a las mamitas trabajadoras de la municipalidad, un almuerzo y a su vez tuve una salida de medio tiempo para saludar a las mamás de un colegio particular que yo regento, y cuando vuelvo, pues, encuentro a que había una suerte de agravio propia del momento que se realizó después de nuestra actividad. No tiene relaciones institucionales, no hubo un programa de sanación, (...) no se comprometió ningún presupuesto público”, declaró ante la prensa.

“Leí la nota en los medios, lo cual es totalmente falso. Yo no he hecho ninguna presentación, ningún anuncio. Yo hablé al inicio de nuestra actividad, saludando su día a las madres trabajadoras de nuestra municipalidad”, agregó.

Cuando fue consultado por los videos donde se le ve bailando, señaló que participó en una parte del evento; pero recalcó que el show de strippers fue después de su participación.

