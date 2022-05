Luis Abram y la posibilidad de superar el repechaje con Perú: “Estoy muy ansioso. Sería mi primer Mundial”

Luis Abram ha disputado 9 encuentros con la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022. | Foto: FPF

La selección peruana se encuentra a poco más de un mes de disputar el duelo por el repechaje ante el representante de Asia. Este único partido definirá las opciones de acudir al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, Luis Abram confesó sus sensaciones en caso logren superar esta importante etapa.

“Tengo mucha expectativa. Estoy muy ansioso pues sería mi primer Mundial y estoy con muchas ganas y esperemos que se pueda dar ”, manifestó el zaguero en una entrevista para el programa ‘La Sobremesa’ de Radio Ovación.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que también recordó que para la edición de Rusia 2018 se quedó fuera junto a Sergio Peña, aunque en esta ocasión buscará su revancha. “Lamentablemente, el Mundial pasado nos tocó quedar afuera, desde donde estuvimos apoyando. Pero creo que, si se da la clasificación a Qatar, vamos a tener la oportunidad de ir”, declaró.

Y es que luego de haber ganado a Nueva Zelanda en duelos de ida y vuelta por la repesca, el entrenador Ricardo Gareca tuvo que tomar la decisión de elegir a sus 23 hombres para que defiendan la camiseta de la ‘bicolor’ en la cita mundialista de aquel año. De repente, cuando llegó el día decisivo (3 de junio), el ‘Tigre’ dejó afuera a Abram y a Peña, que en esos tiempos ambos contaban con 22 años. Esto provocó una enorme tristeza en dicho futbolistas, quienes tenían toda la ilusión de acudir a una Copa del Mundo.

Sin embargo, la situación ha cambiado y la relevancia de los dos ha crecido con el correr del tiempo. A pesar de que el defensa ha perdido terreno en favor de Alexander Callens, es muy considerado como primer recambio para dicho puesto. Un caso diferente es el del volante del Malmo de Suecia, quien ha alternado con mayor frecuencia en el once titular y es alineado de acuerdo con el sistema empleado por el estratega argentino. De este modo y de concretarse la clasificación, se espera que ambos puedan representar al elenco nacional en Qatar 2022.

ETAPA EN CRUZ AZUL

El exSporting Cristal también comentó cómo se dio su fichaje por el Cruz Azul, club en el que se encuentra cedido por parte del Granada de España. “Esta posibilidad me la comentó mi representante. Yo sabía que Cruz Azul era un equipo muy grande aquí en México y no dudé en venir. Gracias a Dios estoy teniendo minutos, aportando al equipo y eso me pone muy contento”, comentó.

El hecho de que el técnico Juan Reynoso sea peruano influyó en su decisión de ir a la ‘Máquina Cementera’, quien además le ha dado consejos por haber sido un exdefensa. “Cuando llegué Juan me habló muy bien de club, me dice que es lo que debe tener un jugador de Cruz Azul para pelear el campeonato. Sabe muy bien de la posición como fue central y puedo tener mucha experiencia con él”, afirmó.

No obstante, no era el único que le abrió las puertas de esta entidad, ya que varios de los jugadores tuvieron generaron amistad con Yoshimar Yotún, mediocampista peruano que no llegó a renovar contrato con la institución ‘azteca’. “Me recibieron muy bien los que habían tenido contacto con Yoshimar Yotún. Me hablaron muy bien de él y gracias a eso pude hacer relaciones rápidas”, aseguró.

Desde que ‘Lucho’ llegó a la Liga MX procedente de LaLiga española, ha conseguido esa regularidad que había perdido. Esto se demuestra en los 19 partidos que lleva disputados, en donde incluso pudo anotar 1 gol y brindar 1 asistencia.

La cesión que tiene con el cuadro mexicano es hasta mediados de este año. Sin embargo, hay una posibilidad de extensión de contrato si las 3 partes están de acuerdo (Cruz Azul, jugador y Granada). Aunque queda pendiente conocer lo que sucederá con el elenco español, que tiene un nuevo entrenador y está por verse si lo tiene en sus planes para la próxima campaña, considerando también que se juegan la permanencia en la máxima división del balompié ibérico.

