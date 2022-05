Ejecutivo y Legislativo reaccionan contra el archivamiento del proyecto de referéndum para Asamblea Constituyente

Reacciones en contra del archivamiento del proyecto de ley que propone un referéndum para la Asamblea Constituyente.

La mañana de hoy, 6 de mayo, la Comisión de Constitución decidió por mayoría archivar el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo dónde proponía un referéndum para la consulta de una Asamblea Constituyente para cambiar de la Carta Magna.

Los integrantes de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Acción Popular votaron para el archivamiento del dictamen, mientras que Perú Libre y Cambio Democrático se opusieron al argumentar que el referéndum debe ser un derecho ciudadano.

En total, la iniciativa del presidente Pedro Castillo fue rechazada con 11 votos a favor (Patricia Juárez, Adriana Tudela, Alejandro Aguinaga, Luis Aragón, Alejandro Cavero, Wilmar Elera, Jorge Morante, Martha Moyano, Alejandro Muñante, Wilson Soto y Eduardo Sullana) y 6 en contra (José María Balcázar, Guido Bellido, Waldemar Cerrón, Victo Cutipa, Jaime Quito y Edgard Mercado).

La decisión de este grupo de trabajo, presidido por la congresista fujimorista Patricia Juárez, provocó el descontento tanto en el Poder Ejecutivo como Legislativo, entre ellos resalta el malestar de los parlamentarios oficialistas que buscan concretar una consulta popular.

REACCIONES EN CONTRA

Vladimir Cerrón – Líder de Perú Libre

“Comisión de Constitución archiva PL 1840 de la Asamblea Constituyente. Pero pueden estar seguros que el pueblo jamás archivará esta demanda que, por el contrario, ahora es más imperiosa que antes”, puntualizó Cerrón en redes sociales.

Guido Bellido – Congresista Perú Libre

“Esta Constitución de 1993 ya está en su etapa de cambio. Lo que pasó el día de hoy es solamente un partido, en donde probablemente ganaron ellos, pero las siguientes el pueblo va a triunfar”, declaró a la prensa en los exteriores del Parlamento.

Felix Chero – Ministro de Justicia

“Archivar un proyecto de reforma constitucional que responde a las legítimas demandas del pueblo demuestra que el Congreso legisla a espaldas de la ciudadanía. Esperamos que existan nuevas iniciativas de parte de los congresistas y la sociedad civil que promuevan una nueva Constitución Política, a través de un debate amplio y responsable, que escuche a todas las voces del país”, tuiteó Chero.

Alejandro Salas – Ministro de Cultura

“Podrán archivar el proyecto de asamblea constituyente pero jamás podrán archivar la voz de miles de ciudadanos que exigen decidir sobre su propio destino. El debate ya está en las calles, la confirmación de la Asamblea Constituyente recién ha comenzado”, señaló en su Twitter.

Silvana Robles – Congresista Perú Libre

“Me sumo al pedido de mi colega Guido Bellido e invito a todos los miembros de la Comisión de Constitución a la plaza San Martín. Hagan gala de su valentía para archivar el proyecto de Asamblea Constituyente y sientan el sentir popular de primera mano”, escribió en sus redes sociales.

Roberto Sánchez – Ministro de Comercio Exterior y Turismo

“Ningún poder constituido puede subyugar al poder constituyente que reside en los ciudadanos y ciudadanas. Es un error político y jurídico retar al soberano pueblo. ¡Vamos Pueblo! ¡No nos rendimos en democracia!”, escribió Sánchez.

Isabel Cortez – Congresista de Cambio Democrático

“Los defensores de la “democracia” envían al archivo el PL para preguntarle a los peruanos si quieren o no una asamblea constituyente. Una vergüenza. Pero el pueblo es el soberano y será en las calles donde ganaremos. ¡Asamblea constituyente o nada! ¡Nueva constitución ahora!”, dijo la congresista Cortez en su cuenta de Twitter.

REACCIONES A FAVOR

Patricia Juárez – Congresista de Fuerza Popular

“El proyecto del Ejecutivo no recoge de manera, en forma y en fondo, lo que nuestra Constitución señala. Creemos que hemos cumplido con el país de manera responsable. No debemos caer en el juego de que esta asamblea constituyente se perpetúe en el tiempo, generando inestabilidad. El problema no es la Constitución, sino quien conduce el Estado”, dijo la titular de la Comisión de Comisión.

Tanía Ramírez – Congresista de Fuerza Popular

“Defensa de la Constitución no admite tibiezas. Su proceso político de llegar, formar y quedarse en el poder de Vladmir Cerrón por ahora ha sido conjurado. La Comisión de Constitución archiva PL 1840/2021-PE para convocar a Asamblea Constituyente”, escribió en su cuenta de Twitter.

SEGUIR LEYENDO